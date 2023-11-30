"طلقها وأنا هصرف عليها".. أحمد ماهر يكشف معاناته للتمثيل وتهديدات والده

تحدث الفنان أحمد ماهر خلال تصريحاته الأخيرة في لقائات تليفزيونية عن الصعاب التي مر بها في بداية مشواره الفني، والوقوف أمام والده وتهديده بطلاق والدته وشق طريقة للتمثيل الذى عانى بسببه كثيرًا.

أحمد ماهر: التمثيل أفسد حياتي ووالدي أقسم بطلاق والدتي

الفنان أحمد ماهر

كشف الفنان أحمد ماهر مدى تعلقه بالتمثيل الذي خسّره سنوات عدة من عمره بسبب رسوبه في الثانوية العامة أكثر من مرة والوقوف أمام والده ووالدته لتحقيق حلمه، قائلًا: “ أنا في الوقت ده كنت بمشي أكلم ربنا في الشارع، لأن عشقي لهذا الفن، أفسد حياتي وخلاني أقعد 4 سنين مش عارف آخد الثانوية العامة، أنا كنت رئيس فرقة تمثيل ودايمًا داخلين المسابقة ومهم ناخد الكأس وأنا كنت رئيس الفرقة، فكنت أنا اللي بجيب الديكورات وأنا اللي أروح أتعاقد على المسرح وكل حاجة كانت عليا، وفي دماغي هذا الهوس والعشق الفني".

وعن رسوبه في الثانوية العامة قال أحمد ماهر: "لما كنت آجي أذاكر في البيت أقرأ أول كلمة وفجأة الصفحة تتلاشى وأشوف المسرح وأشوفني وأقف وأقول الشخصيات اللي بعملها والصالة بتشتعل إعجاب، أفوق ألاقي كوباية الشاي اللي أمي عاملهالي بقت تلج وعدى أكتر من ساعة فبالتالي كل سنة أسقط".

وأوضح أحمد ماهر مدى تأثر والده وقتها بسبب رسوبه وتلاشى حلمه في أن يكمَل ابنه التعليم مثل أقاربه، قائلًا: "أجي البيت وأقولهم النتيجة فأمي تقولي حرام عليك أبوك بيخش التواليت بيجيب دم الراجل حزين على إنه مش عارف يربي، وابنه الكبير مش عارف ياخد الشهادة وبقية الولاد في العيلة أخدوها.

واستكمل "ماهر" حديثة بعد أن حصل على شهادة الثانوية أخيرًا واقترابه من الحلم قائلًا: "إلى أن أكرمني ربنا وأخدت الثانوية العامة، أنا بكل الحلم عاوز أروح أقدم للأكاديمية بقى عشان أخش وأدرس الدراسة اللي بعشقها، فروحت قدمت فوجئت إن هما بيقولولي موقفك من التجنيد إيه؟ يعني إيه؟ أنا مطلوب من التجنيد مش هنسى يوميها إن اللي أخد مني الورق قالي لو جبت التأجيل هنقبل ورقك مجبتوش إنسى إنك قدمت ولقيت قدامي يومين بس".

وكشف أحمد ماهر مدى إصراره للتمثيل رغم تهديد والده بطلاق والدته قائلًا: "بقيت مش عارف أعمل إيه وأبويا أقسم إنه لو عرف إني بمثل هيطلق أمي والبيت هينهار وهنتشرد يعني وهو شايف إن أنا لازم أحقق رغبته يا أبقى مهندس يا أبقى دكتور وأنا لا حابب ده ولا ده فأوهمته إني بلبيله رغبته بس اللي في دماغي في دماغي وأبويا ده هيعيشلي".

وتابع أحمد ماهر: "بس الحمد لله أخدت التأجيل في الآخر وطبعًا دخلت ودرست بس دون أن يعلم أبي إلى أن تخرجت، وفي يوم، اللي بيشتغلوا معاه قالوله يا حج ابنك صورته طالعة في جورنال قال ليه عمل إيه، تخيل إني عامل جناية قالوله لا ده عامل سهره تليفزيونية، جه البيت وقالي أنت بتمثل قولته اه قالي مش أنا حالف قولتله طلقها أنا هصرف عليها أنا حاليا متعين في الوزارة مش عاوز تصرف على البيت أنا هصرف على البيت قالي يعني مشيت اللي في دماغك".