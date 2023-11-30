إعداد كوادر مؤهلة في جامعة عين شمس لتنمية مطروح

وقع الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بروتوكول تعاون مشترك.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة نيڤين عاصم مدير مركز التدريب والتطوير بالجامعة، وأسامة المرسي مدير مكتبة مصر العامة في محافظة مطروح.

يشمل البروتوكول تنفيذ وعقد البرامج و الدورات التدريبية وفقاً لمعايير الاعتماد الخاصة بمركز التدريب والتطوير في جامعة عين شمس.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد كوادر مؤهلة بما يساهم في تنمية المجتمع بمحافظة مطروح، تفعيلا لدور الجامعة الرائد في إعداد كوادر مؤهلة تتماشي مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي وتنفيذا للمسؤولية المجتمعية في جامعة عين شمس.

رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام فعاليات دوري طلاب من أجل مصر

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات دوري "أبطال من أجل مصر" لكرة القدم الخماسية والتى نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر مع اتحاد طلاب الجامعة، بحضور الكابتن حازم أمام عضو اتحاد كرة القدم ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وسدد الكابتن حازم أمام ضربة البداية للمباراة الختامية بين فريق "طلاب من أجل مصر" وفريق " نجوم هاني عطية" والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا

وحصد المركز الأول فريق "نجوم هاني عطية" بمكافاة فوز بإجمالي ثمانية آلاف جنيه، حصل على المركز الثاني فريق "طلاب من أجل مصر " بمكافاة فوز باجمالى 6400 جنية بينما فاز بالمركز الثالث فريق الاسطورة بمكافاة فوز باجمالى 4800 جنيه وحصل علي كأس هداف البطوله الطالب يوسف محمد علي هداف فريق نجوم هاني عطية.

ووجه رئيس جامعة عين شمس الشكر للكابتن حازم امام لقبوله الدعوة لحضور فعاليات الختام موجها الطلاب لاتخاذ امثال كابتن حازم أمام الرياضي الخلوق قدوة في استثمار الوقت والتفوق الرياضي.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى سعادته بهذه الأنشطة الطلابيه والتي هي جزء أصيل من الحياه الجامعيه وتنمي قدرة الطلاب على التواصل وخلق مستقبل واعي.

وفي ختام المباراة، كرم رئيس جامعة عين شمس الكابتن حازم أمام نجم الكرة المصرية، الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى وأهداهم الميداليات والمكافآت.

و كان دوري "أبطال من أجل مصر" في كرة القدم الخماسية قد أقيم على ملاعب كليات التجارة والصيدلة والمدينة الجامعية طلبة، وشارك به 256 فريق باجمالي 2048 لاعبًا من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.