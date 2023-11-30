رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام فعاليات دوري طلاب من أجل مصر

شهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ختام فعاليات دوري "أبطال من أجل مصر" لكرة القدم الخماسية والتى نظمتها أسرة طلاب من أجل مصر مع اتحاد طلاب الجامعة بحضور الكابتن حازم أمام عضو اتحاد كرة القدم ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق.

وسدد الكابتن حازم أمام ضربة البداية للمباراة الختامية بين فريق " طلاب من أجل مصر " وفريق " نجوم هاني عطية" والتي شهدت حضورا جماهيريا كبيرا

وحصد المركز الأول فريق " نجوم هاني عطية" بمكافاة فوز باجمالى ٨٠٠٠ جنية ، حصل على المركز الثاني فريق "طلاب من أجل مصر " بمكافاة فوز باجمالى ٦٤٠٠ جنية بينما فاز بالمركز الثالث فريق الاسطورة بمكافاة فوز باجمالى ٤٨٠٠ جنية وحصل علي كأس هداف البطوله الطالب يوسف محمد علي هداف فريق " نجوم هاني عطيه "

رئيس جامعة عين شمس يشجع الأنشطة الطلابية

وفي كلمته وجه الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الشكر للكابتن حازم إمام لقبوله الدعوة لحضور فعاليات الختام موجها الطلاب لاتخاذ أمثال كابتن حازم أمام الرياضي الخلوق قدوة في استثمار الوقت والتفوق الرياضي.

واشار رئيس جامعة عين شمس إلى سعادته بهذه الأنشطة الطلابية والتي هي جزء أصيل من الحياة الجامعية وتنمي قدرة الطلاب على التواصل وخلق مستقبل واعي.

وأبدى الكابتن حازم امام سعادته بالتواجد في رحاب جامعه عين شمس العريقة وتمنى التوفيق للاعبين وامله في رؤيتهم كوادر مهمه في الرياضه المصريه في المستقبل

وفي ختام المباراة كرم الدكتور محمد ضياء الكابتن حازم إمام نجم الكرة المصرية الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى واهداهم الميداليات والمكافآت .

و كان دوري "أبطال من أجل مصر " في كرة القدم الخماسية قد أقيم على ملاعب كليات التجارة والصيدلة والمدينة الجامعية طلبة في جامعة عين شمس، وشارك به ٢٥٦ فريق باجمالي ٢٠٤٨ لاعب من طلاب مختلف كليات الجامعة بنظام خروج المغلوب.