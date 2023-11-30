محاضرة عن سلاسل الطاقة والمياه في جامعة عين شمس

نظم قطاع العلاقات الدولية في جامعة عين شمس بالتعاون مع مركز التميز للاستدامة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة محاضرة عن سلاسل الطاقة والمياه ودور كفاءة الطاقة وترشيدها فى تحلية مياه البحار والتعامل مع المخلفات السائلة.

جاء ذلك بالتعاون مع جامعة برلين التقنية، حيث قدم المحاضرة الدكتور يوهانس ويلمان الأستاذ بجامعة برلين التقنية بألمانيا، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس تسعى لحرم جامعي مستدام

حضر المحاضرة عدد من أساتذة وطلبة جامعة عين شمس والهيئة المعاونة من كليات الزراعة والهندسة والدراسات العليا و البحوث البيئية

يأتى ذلك فى إطار سعى جامعة عين شمس للتحول لحرم جامعي مستدام وعقد الشراكات مع الجهات المختلفة الدولية و المحلية و تطوير قدرات المنتسبين لجامعة عين شمس و نقل الخبرات لهم .

ورشة عمل مجانية عن الإرشاد الأسري في جامعة عين شمس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورشة العمل المجانية حول الإرشاد الأسري.

وقدمت الدكتورة إيمان زيان الشكر للأستاذة الدكتورة حنان كامل متولي عميدة الكلية على حرصها الشديد على إقامة ورش العمل المجانية لتثقيف الطلاب والعمل على تطوير مهاراتهم في جميع المجالات.

استعرضت الدكتورة إيمان زيان مفهوم الإرشاد الأسري الذى يعد أحد العلوم التي تسعى لتقديم مساعدة للأسره في إيجاد حل لما قد تواجهه من مشكلات والتعرف على ظروفها من سلبيات وإيجابيات بهدف الوصول للتوافق فيما بين أفرادها وتحقيق التواصل بين أفراد الأسرة وإيجاد حل لمشكلاتها.

وأوضحت زيان خلال الورشة بداية نشأة الإرشاد الأسري وأسباب نشأته فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ الخمسينات من القرن الماضي مما ساهم في خروج ذلك النوع من العلاج والإرشاد وهي تلك الفترة التي انتشر فيها توجه التحليل النفسي.

وأشارت الدكتورة إيمان زيان أن هناك ثلاثة أنواع من الإرشاد وأوضحت الفرق بينهما وهما الإرشاد الزوجي؛ الإرشاد الأسري؛ الإرشاد النفسي وشرحت المفاهيم الدقيقة لكل منهم.

كما دللت على الفروق بين مخ الرجل ومخ المرأة، واستشهدت بأنه في عام ٢٠١٣ قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بفحص أدمغة ألف رجل وامرأه وخلصت الدراسة أن الرجل يميل بشكل أفضل في أداء مهمة واحدة في حين أن النساء أكثر استعداد لتعدد المهام وكذلك ذاكرة المرأه تفوق على الرجل بشكل كبير

وفي دراسة هولندية والتي أجريت بناء على مسح بالرنين المغناطيسى لما يقرب من 900 رجل وامرأة قد أثبتت أن مخ الرجل أكبر من مخ المرأه بحوالي 14 في المائة.

