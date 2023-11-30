أمريكا تعلن دعم صندوق كوارث المناخ بـ17.5 مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنّها ستسهم بـ17.5 مليار دولار في صندوق كوارث المناخ، بينما تسهم بريطانيا بنحو 60 مليون جنيه إسترليني في الصندوق ذاته، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

دول صناعية كبرى تعلن حجم مساهماتها فى صندوق كوارث المناخ

أعلن مؤتمر الأطراف "كوب 28"، المنعقد فى الإمارات العربية المتحدة تبنى قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، والموافقة على اتفاقية بشأن ترتيبات صندوق مواجهة الكوارث المناخي.

من جهتها أعلنت بريطانيا بأنها ستسهم بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني في صندوق كوارث المناخ، كما أعلنت الولايات المتحدة بأنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ، أعلنت كل من ألمانيا والإمارات، بأنهما ستسهمان كل منهما بمبلغ 100 مليون دولار فى ترتيبات صندوق كوارث المناخ.

كان سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف 28، قد ثمن ما قامت به مصر خلال دورة COP27، مؤكدا أن العالم وصل إلى مفترق طرق بشأن تغير المناخ.

دعا "الجابر" خلال افتتاح الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف المنعقد في الامارات العربية المتحدة، إلى تسريع العمل بحلول 2030 بشأن مواجهة تغير المناخ، مضيفا: "يجب علينا الانتقال إلى مرحلة العمل بشأن المناخ".