أبطال أفريقيا .. الوداد يطير إلى أبيدجان استعدادًا للقاء تصحيح المسار أمام أسيك

توجهت بعثة فريق الوداد المغربي إلى دولة ساحل العاج مساء اليوم الخميس ، اسعدادًا لملاقاة أسيك الإيفواري لحساب منافسات الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويخوض الفريق المغربي اللقاء ، سعيًا لتحقيق نتيجة إيجابية من أجل تعويض خسارته السابقة في أولى الجولات ، على أرضه أمام نظيؤه أمام جوانينج جالاكسي البوتسواني.



وكان فريق قد تعرض لخسارة محلية أخيرة على يد نظيره الجيش الملكي بثلاثية لهدف ، خلال لقاء الجولة العاشرة من منافسات الدوري المغربي مساء أول أمس الثلاثاء .

صن داونز بطلاً على حساب الوداد ..

توج فريق صن داونز الجنوب أفريقي بلقب بطولة الدوري الأفريقي في نسخته التاريخية الأولى، عقب الفوز على الوداد المغربي بثنائية دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما أخيرًا على ملعب لوفتوس ستاديوم بجنوب أفريقيا في إياب نهائي البطولة.

كان لقاء الذهاب، الذي أقيم في المغرب ، قد انتهى بتفوق الوداد بثنائية مقابل هدف، على ملعب مركب محمد الخامس، ليتفوق صن داونز في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب.

جاء الهدف الثالي للفريق الجنوب أفريقي عند الدقيقة 53 عبر اللاعب موديبا، بعد أن انتهى الشوط الأول بتقدم صن داونز بهدف شالولايل.