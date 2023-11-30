نتائج ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية بعد مرور 14 جولة

تعرض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ ، للخسارة على يد نظيره زد بركلات الترجيع ، عقب تعادلهما ٢ - ٢ خلال الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب زد، لحساب منافسات الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.



مشوار ناشئي الأهلي بالبطولة حتى الآن :

وخلال المنافسات حتى الآن تمكن فريق الأهلي للناشئين من الفوز فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر.



بينما تعرض للخسارة أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا وخسر بركلات الترجيح، وتعادل مع زد وخسر بركلات الترجيح.

وتمكن الأهلي من تسجيل ٢٦ هدفًا ، بينما تقلت شباكه ٦ أهداف .

وخاض الأهلي مواجهة زد بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.

الوسط: زيدان ناجح - محمد عاطف - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.

الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».