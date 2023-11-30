عاجل
مدبولي: نستهدف زيادة المشروعات بين مصر ودول البريكس لـ 235 مشروعا ونشاطا مؤرخ فرنسي: لا يمكن القضاء على الفلسطينيين والدولتين الحل الوحيد
الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

نتائج ناشئي الأهلي بدوري الجمهورية بعد مرور 14 جولة

فريق الأهلي مواليد
فريق الأهلي مواليد 2007

تعرض فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ ، للخسارة على يد نظيره زد بركلات الترجيع ، عقب تعادلهما ٢ - ٢ خلال الوقت الأصلي للمباراة، التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب زد، لحساب منافسات الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.
 

txt

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز .. كهربا وتاو يقودان الهجوم

مشوار ناشئي الأهلي بالبطولة حتى الآن :

وخلال المنافسات حتى الآن تمكن فريق الأهلي للناشئين من الفوز فاركو ٢ – ١، وعلى الداخلية ٥ – صفر، وعلى المنيا ٣ - صفر، وعلى فيوتشر ١ - صفر، وعلى سموحة ٣ - صفر، وتعادل مع إنبي سلبيًا وخسر بركلات الترجيح ٣ - ٤، وفاز على الجونة ٢ - صفر، وعلى البنك الأهلي ٣ - صفر، وعلى المجد ٢ - ١، وعلى الاتحاد ٢ - صفر.

بينما تعرض للخسارة أمام طلائع الجيش صفر - ١، وتعادل مع المقاولون العرب ١ - ١، وفاز عليه بركلات الترجيح ٣ - ١، وتعادل مع بيراميدز سلبيًا وخسر بركلات الترجيح، وتعادل مع زد وخسر بركلات الترجيح.
وتمكن الأهلي من تسجيل ٢٦ هدفًا ، بينما تقلت شباكه ٦ أهداف .

وخاض الأهلي مواجهة زد بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى: إياد تامر.
الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.
الوسط: زيدان ناجح - محمد عاطف - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.
الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

مواد متعلقة

الأهلي ويانج أفريكانز مواجهة أفريقية مرتقبة .. بعد غدٍ

إبهار سعودي وعالمية مغربية ورؤية مصرية .. كيف استطاع العرب تغيير خريطة الرياضة العالمية ؟
الجريدة الورقية