تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة يانج أفريكانز .. كهربا وتاو يقودان الهجوم

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره يانج أفريكانز التنزاني لحساب الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا مساء بعد غدٍ السبت.





ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم كهربا.

تطعيم لاعبي الأهلي ..

على صعيد متصل ، حرص الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر، حرص على منح لاعبي الفريق جرعة تطعيمات ضد الملاريا، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق يانج أفريكانز في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وقام طبيب الأهلي بمنح اللاعبين جرعة التطعيمات في إطار الإجراءات الوقائية المتعبة، وفي ضوء الاستعداد للمباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت المقبل.

وخاض الأهلي مرانه الختامي قبل السفر إلى تنزانيا صباح اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، عقب الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد مباراة سموحة أول أمس في بطولة الدوري.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين أكد خلالها على أهمية التركيز الشديد وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، من أجل الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز في المباراة القادمة.

وكان الفريق قد استهل مشواره في دور المجموعات بتحقيق الفوز على حساب ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون مقابل سجلها محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وصلاح محسن في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء السبت الماضي.