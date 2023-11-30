عهد التميمي.. حسناء الصمود تغادر السجون الإسرائيلية

عهد التميمي.. اسم يذكر في أي حراك يتم خلال السنوت الماضية لدى الجانب الفلسطيني، تقف بقلبها كالرجال في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

عهد التميمي يعتقلها الاحتلال في كل فرصة يسمح له بها، بين الحين والأخر تسمع أخبار اعتقالها واطلاق سراحها، واخرها في الساعات القليلة الماضية عندما تصدرت مؤشر البحث العالمي جوجل.

شاهدها العالم بأكمله عندما كان عمرها 14 عامًا، شاهدها تصفع جنديا إسرائيليا على وجهه بعد أن داهم قريتها النبي صالح في الضفة الغربية.

حكم على عهد التميمي بالسجن ثمانية أشهر بعد اعترافها بارتكاب الواقعة، وعندما وصلت من العمر 20 عامًا، ألقى قوات الاحتلال الإسرائيلي القبض عليها بعد عملية طوفان الأقصى، وأمس خرجت ضمن 30 أسيرًا من المفرج عنهم.

تاريخ عهد التميمي

عهد التميمي من مواليد 31 يناير عام 2001 في الضفة الغربية، تحولت لأيقونة وأصبح وجهها وخصلات شعرها المميزة الشقراء، علامة مميزة، يعرفها الصغار والكبار، داخل البلاد وخارجها.

عهد التميمي لديها 3 أشقاء من الذكور هم: وعد ومحمد وسلام، ووالدها خريج كلية الاقتصاد بجامعة بيرزيت في رام الله، وحصل على درجة الماجستير في القانون الدولي من جامعة برشلونة.

كان والدها معتقلا عام 1988 بعد انتفاضة الأقصى، ثم اعتقل مرة أخرى سنة 1993 وتعرض للتعذيب في السجن ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي في قدمه ويده.

والدة عهد التميمي حاصلة على شهادة الثانوية العامة في مدينة رام الله وسبق أيضًا أن تعرضت للاعتقال أكثر من مرة، فيما استشهدت عمتها عام 1993 في أثناء حضورها محاكمة لابنها بعد اعتداء مجندة إسرائيلية عليها.