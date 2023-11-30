أعلن خالد جلال المدير الفني لـ الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن تشكيله الرسمي لمواجهة نظيره المقاولون العرب، التى تجمع الفريقين بعد قليل، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

تشكيل فاركو الرسمي أمام المقاولون العرب في الدوري



في حراسة المرمى: محمد سعيد (شيكا).

خط الدفاع: عبد الله بكري، ياسين السيد، بابا كار، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: كينجسلي سوكاري، محمد فخري، وليد علي.

خط الهجوم: أحمد فؤاد، أحمد شريف، سيف تيري.

خالد جلال

وغادر خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو ودية فريقه أمام البنك الأهلى والتى أقيمت مساء اليوم بستاد حرس الحدود بالإسكندرية .

وجاء سبب مغادرة خالد جلال ودية فاركو اليوم من أجل السفر إلى القاهرة ، للاطمئنان على والده الذى يعاني من حالة صحية حرجة على أجهزة التنفس الصناعي فى الرعاية المركزة بإحدى مستشفيات القاهرة.

وتعادل فاركو ايجابيا مع البنك الأهلي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فاركو لمواجهة المقاولون العرب يوم الخميس المقبل الموافق 30 نوفمبر ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري المصري الممتاز .