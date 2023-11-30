مصرع قاضى وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم سيارتين بقنا

لقي قاضى مصرعه اليوم الخميس، وأصيب إثنين آخرين، في حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بمدخل بمدينة نقادة، غرب محافظة قنا.

وتلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي مدخل مركز نقادة في قنا.

أسفر الحادث عن مصرع محمد أشرف محمود عبد الخالق، قاض بمحكمة قوص، وإصابة مصطفى حسن عبد السلام، 45 عاما، قاض في الأقصر، وأحمد كمال حمزة، في تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي مدخل نقادة.

تم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.