منظمة الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج توفر التنقلات للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بإيطاليا

أعلنت المنظمة المصرية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج برئاسة باسم سلامه أبراهيم والمندوب الرسمي عن الانتخابات الرئاسية على البدأ بتنظيم جميع أنواع التنقلات للجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة اعتبارا من يوم الغد الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 بسفارة جمهورية مصر العربية بروما.

وصرح باسم سلامة أن خط سير الأتوبيسات:





١-التوقيت من الساعة التاسعة صباحاً من محطة ترمني (termine) بروما بالقرب من فندق "NH" ،

والمغادرة ١٠:30 الي مقر السفارة المصرية بروما via salaria 267.

٢- الساعة ١١صباحا من أمام المركز الثقافى الأسلامى via delle moschea 85الي السفارة المصرية

01-12-2023.

٣-ثم موقف تيبورتينا (tiburtina )الساعة الثالثة ظهرا ثم يغادر الي مقر السفارة المصرية و يعود الي محطة الترمني مرة أخرى.