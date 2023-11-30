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الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

منظمة الجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج توفر التنقلات للمشاركة بالانتخابات الرئاسية بإيطاليا

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت المنظمة المصرية للجاليات المصرية ورجال الأعمال بالخارج برئاسة باسم سلامه أبراهيم والمندوب الرسمي عن الانتخابات الرئاسية على البدأ بتنظيم جميع أنواع التنقلات للجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة اعتبارا من يوم الغد الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 بسفارة جمهورية مصر العربية بروما.

 

وصرح باسم سلامة أن خط سير الأتوبيسات:

 

١-التوقيت من الساعة التاسعة صباحاً من محطة ترمني (termine) بروما بالقرب من فندق "NH" ،
والمغادرة ١٠:30 الي مقر السفارة المصرية بروما via salaria 267.

٢- الساعة ١١صباحا من أمام المركز الثقافى  الأسلامى via delle  moschea 85الي السفارة المصرية
01-12-2023.
٣-ثم موقف تيبورتينا (tiburtina )الساعة الثالثة ظهرا ثم يغادر الي مقر السفارة المصرية و يعود الي محطة  الترمني مرة أخرى.

الجريدة الورقية