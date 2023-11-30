تضامناً مع القضية الفلسطينية.. فرقة كايروكي تطلق أغنية " تلك قضية"

اطلقت فرقة كايروكي أحدث أعمالها الفنية "تلك قضية" تضامنًا مع القضية الفلسطينة وشعب غزة، وتعاونت الفرقة مع الكاتب مصطفى إبراهيم، وطرحت الأغنية منذ قليل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:

نقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية، وتلك قضية كيف يكون ملاكًا أبيض، يبقي ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك على المقتول حسب الجنسية.. وتلك قضية كيف تكون إنسانًا راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس وأما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية.

الفنان أمير عيد، قائد فريق كايروكي، شارك مؤخرا في الأغنية الجماعية "راجعين"، مع 35 مطرب ومطربة من فناني الراب، في مختلف الدول العربية، منهم مروان بابلو، و عفروتو، ومروان موسى.