الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

تضامناً مع القضية الفلسطينية.. فرقة كايروكي تطلق أغنية " تلك قضية"

فرقة كايروكي
فرقة كايروكي

اطلقت فرقة كايروكي أحدث أعمالها الفنية "تلك قضية" تضامنًا مع القضية الفلسطينة وشعب غزة، وتعاونت الفرقة مع الكاتب مصطفى إبراهيم، وطرحت الأغنية منذ قليل عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية:

نقذ في سلاحف بحرية يقتل حيوانات بشرية تلك قضية، وتلك قضية كيف يكون ملاكًا أبيض، يبقي ضميرك نص ضمير تنصف حركات الحرية، وتنسف حركات التحرير، وتوزع عطفك وحنانك على المقتول حسب الجنسية.. وتلك قضية كيف تكون إنسانًا راقي؟ ومطابق للإشتراطات كل كلامك لابس واقي وبتحضن كل الشجرات بتقول ع البواب الحارس وجنبك جيش بيهد مدارس وأما بتقفش نفسك لابس دم.. تقول الكل ضحية وتلك قضية وتلك قضية.

 

الفنان أمير عيد، قائد فريق كايروكي، شارك مؤخرا في الأغنية الجماعية "راجعين"، مع 35 مطرب ومطربة من فناني الراب، في مختلف الدول العربية، منهم مروان بابلو، و عفروتو، ومروان موسى.

txt

عايدة رياض تنطلق بتصوير "بيت الرفاعي" للسباق الرمضاني 2024

مواد متعلقة

عايدة رياض تنطلق بتصوير "بيت الرفاعي" للسباق الرمضاني 2024

فيلم الأنيميشن Wish يحصد 49 مليون دولار مقابل ميزانية ضعف المبلغ

فيلم Napoleon يتخطى الـ80 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي

موعد اطلاق الجزء الثاني من فيلم Dune

منى زكي تبتعد عن السباق الرمضاني القادم 2024: التركيز على نص جيد

"آخر قطعة فنية".. تفاصيل تراك المبدأ لـ مروان بابلو

أبرزهم رانيا يوسف.. نجوم أعلنوا تبرعهم بأعضائهم بعد وفاتهم (تفاصيل)

قصة صداقة استمرت 25 عامًا.. أعمال جمعت طارق عبدالعزيز ومحمد هنيدي

الجريدة الورقية