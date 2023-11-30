تدريبات ميدانية لطلاب التصنيع الغذائي بجامعة طيبة التكنولوجية

نظمت كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية، زيارة ميدانية لطلاب الفرقتين الأولى والثانية ببرنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، إلى محطة تنمية وتطوير الصادرات البستانية بطيبة "هيا"، للتعرف على عمليات ما بعد الحصاد لمحصول العنب المخصص للتصدير للأسواق الأوروبية ومواصفات بعض الأسواق الأوروبية، تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

وتعرف الطلاب على دور مهندس الجودة فى المحطة، ومراحل تصدير العنب، بداية من شروط استلام محصول العنب وأسباب الرفض، مرورا بعمليات التبريد الأولي والفرز، والوزن ثم عمليات التعبئة والتغليف والتبريد السريع، ثم التخزين المبرد لحين تصديرها والملاحظات الهامة فى كل مرحلة والاجراءات الصحية المتبعة داخل المحطة.

رافق الطلاب في أثناء الزيارة كل من، د. عمر السنوسي، ود. محمد محمود النحاس، ود.ميرال جمال، وم.م.محمد البدوى، وم.فاطمة عوض، وكان في استقبالهم، كلا من المهندس رضا مصطفي، مدير المحطة، والمهندس بيتر صبحي، استشارى تصدير العنب، والمهندس محمود متولي، استشاري تصدير المانجو.

وأكد الدكتور حموده محمد دردير، أن دور الجامعة ليس مبني على الدور التعليمي فقط، ولكن هناك علاقة وطيدة بين الجامعة والمصنع وكلاهما جزء لا يتجزء من الآخر، مؤكدا أن الجامعة تحول كل ما تملكه من طاقات بشرية وبحثية من أجل خدمة المجتمع الصناعي، لتلبية احتياجاته، والتقدم به فى كافة النواحي التكنولوجية.



من جانبه وجه الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، الشكر للمهندس محسن البلتاجي، رئيس مجلس الإدارة وكل المهندسين والعاملين بالمحطة، مؤكدا أن الفترة المقبلة، ستشهد مزيدا من التعاون المشترك بين الجانبين.