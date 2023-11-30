الدبلوماسية المصرية تدفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين

في ظل فشل الجهود الأمريكية السابقة، نجحت الدبلوماسية المصرية في تحقيق هدنة إنسانية في غزة، كما تمكنت من إقناع الولايات المتحدة بالتحول إلى موقف أكثر دعمًا لحل الدولتين.

ويأتي هذا التحول في الوقت الذي بدأ فيه المجتمع الدولي يتحدث عن تسوية نهائية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي قائمة على حل الدولتين.

وتعد دعوة الرئيس السيسي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية تعبيرًا عن هذا التحول، ويفتح آفاقًا جديدة للسلام في الشرق الأوسط.

الجهود المصرية

لعبت الدبلوماسية المصرية دورًا كبيرًا في تحقيق الهدنة الإنسانية في غزة، حيث تواصلت مصر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك إسرائيل والفصائل الفلسطينية والولايات المتحدة.

وتمكنت مصر من إقناع الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، كما نجحت في إقناع الفصائل الفلسطينية بقبول الهدنة.

التحول الأمريكي

كان موقف الولايات المتحدة من القضية الفلسطينية يميل إلى دعم إسرائيل بشكل كامل، إلا أن الجهود المصرية تمكنت من إقناع الولايات المتحدة بالتحول إلى موقف أكثر دعمًا لحل الدولتين.

وجاء هذا التحول في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن في قمة جدة، حيث أكد على دعمه لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة ذات سيادة.

دعوة السيسي

أعلن الرئيس السيسي خلال قمة جدة أنه يدعم الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما يعد تعبيرًا عن التحول الدولي في موقف القضية الفلسطينية.

ويفتح هذا التحول آفاقًا جديدة للسلام في الشرق الأوسط، حيث يمكن أن يؤدي إلى إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.