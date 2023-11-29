قلبي مع أبنائي.. قرينة الرئيس تطمئن على أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية (صور)

زارت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاطمئنان على أطفال فلسطين.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها عبر موقع "فيسبوك": "قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم".

وتابعت: "وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي