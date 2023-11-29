الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قلبي مع أبنائي.. قرينة الرئيس تطمئن على أطفال فلسطين بمستشفى العاصمة الإدارية (صور)

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

زارت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاطمئنان على أطفال فلسطين.

وقالت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها عبر موقع "فيسبوك": "قلبي مع أبنائي من أطفال فلسطين الذين قمت بزيارتهم اليوم، في مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على رعايتهم والخدمة الطبية المقدمة إليهم".

وتابعت: "وأود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري واعتزازي بالأطقم الطبية العاملة بالمستشفى، على ما رأيته من اهتمام ورعاية، وهو ما يؤكد الدور المصري العظيم في دعم ومساندة الأشقاء، بكافة السبل، في ظل هذه المحنة الصعبة".

 

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

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