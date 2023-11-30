بعد اعتزال إنجي شرف.. ردود الفعل على قرار بطلة فيلم "فتاة من إسرائيل"

فاجأت الفنانة إنجي شرف بطلة مسلسل ريا وسكينة جمهورها بقرار اعتزالها الفن بشكل نهائي وذلك عبر منشور نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

اعتزال إنجي شرف التمثيل

وكتبت: "بعد تفكير لوقت مش قصير.. وبعد استشارة رب العالمين.. قررت اعتزال التمثيل نهائيًا.. وتحياتي لكل الزملاء والأصدقاء في الوسط الفني".

إنجي شرف

وانهالت التعليقات على منشورها ولعل أبرزها: "ربنا يكتب لك الخير في إلى جاى بس أنتى فنانة محترمة كنا نتمنى لك الاستمرار ودوام التألق الفنى" ، "احترت جدا أقولك أيه كان نفسى اقولك وبمنتهى القوة خليكي راحة فين خليكى قوية وكملي وإن شاء الله فى أمل بس الصوت طالع من جوايا ضعيف خايفة أكون غلط وده قرارك ربنا يعوض عليكى ويكتبلك الخير فى كل خطوة يارب".

اعتزال إنجي شرف

من هي إنجي شرف

ممثلة مصرية تخرجت في قسم إدارة الأعمال في جامعة سيتي الأمريكية، كانت بدايتها العمل في الإعلانات لمدة عام حتى قدمت بعض الأعمال في السينما والتلفزيون منذ عام 1990، مثل مسلسل "الركين"، و"عمارة يعقوبيان"، و"نساء في الغربية"، و "حدائق الشيطان"، و"العندليب"، و "ريا وسكينة"، كما شاركت في بعض الأفلام مثل "الشرف"، و"فتاة من إسرائيل".