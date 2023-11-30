حضور قوي للمشاركة المصرية بمهرجان الشباب في روسيا

قدم شريف جاد، الأمين العام للجنة المصرية التحضيرية لمهرجان الشباب العالمي، الذى سوف يعقد فى روسيا مارس 2024، عرضًا حولالمشاركة المصرية في المهرجان.



جاء ذلك، في إطار الحفل الختامي لمنتدى الشباب المصرى الروسي الرابع الذى عقد بالقاهرة، واستعرض التقرير ملامح المشاركة المصريةفي الدورة السابقة عام 2017، ترأس "جاد" الوفد المصرى"المكونة من 102 من الشباب، وبدعم من رئاسة الجمهورية ووزارة السياحة بماساعد على أن يكون الجناح المصري أحد أهم الأجنحة من بين 180 دولة وشهد إقبالا كبيرًا للوفود المشاركة للفوز بالهدايا التذكارية.

وأكد "جاد"، أن الوفد المصري تميز بالحضور القوى والمشاركة في كافة الفعاليات مع تقديم عرض فني، والتقى بعض أعضاء الوفد معالرئيس "بوتين"، وحول المشاركة المصرية في الدورة القادمة في مهرجان الشباب العالمى في مارس 2024 قدم جاد الشكر لوزير الشبابوالرياضة د. اشرف صبحي لدعم اللجنة المصرية مما عزز مكانتها بين اللجان التحضيرية للدول المختلفة.



و قدم جاد الشكر لجيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، للأهمية التي توليها روسيا للمشاركة المصرية، كما أكد جاد أن الشبابالمصري سجل اعلي نسبة مشاركة من خلال 4000 مسجل مما يعكس اهتمام الشباب المصري بالتواجد في سوتشي بين 187 دولة سوفتشارك.

وأشاد بجهود د. عبد الله الباطش مساعد الوزير والعاملين بوزارة الشباب والرياضة الذى كان له اكبر الاثر في زيادة عدد المسجلين .