البورصة تربح 7.7 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام التعاملات

شهدت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس أداء متباينًا بين الارتفاعات والانخفاضات.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على 7.7 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.676.7 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 24735نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى5274 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 393 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب والعرب وسط تداولات 1.4 مليار جنيه.