محافظ أسيوط يشهد اللقاء التعريفي لمشروع"تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابيةبأبنوب"

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللقاء التعريفي لمشروع "تشغيل الفتيات في المبادرات العناية بالصحة الإنجابية بمركز أبنوب الذي تنفذه جمعية العفاف للنهوض بالمرأة والتنمية والممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ضمن منحة الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية "منحة الاتحاد الأوروبي" ويأتي ذلك في إطار الأنشطة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة بالشراكة بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني ... جاء ذلك بحضور الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط ، وايهاب عبدالحميد مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط ، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية ، وهبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة ، وايمان محمد يوسف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العفاف ، وأسماء مصطفى المدير التنفيذي للجمعية ، ومروة حسن مدير مشروع الصحة الانجابية بالجمعية ، والفتيات المستفيدات من المشروع.

بدأ اللقاء بالسلام الجمهورية تلاها كلمات الحضور وكلمة المحافظ الذي أكد خلالها على أهمية المشروع على أهمية المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والتنسيق والتعاون والوقوف جنباً إلى جنب مع المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية للوصول إلى تحقيق التنمية الفعلية والمستدامة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم خاصة في الأماكن النائية والبعيدة عن الخدمات لافتاً إلى الدور الهام الذي يقدمه جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة في توفير فرص عمل وتنفيذ مشروعات ومبادرات تعمل على القضايا والخصائص السكانية وهو الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا لتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا متمنيًا بذل الجهود والنزول إلى أرض الواقع وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع والعمل على تحسين الأحوال الصحية والخصائص السكانية للمواطنين ومناهضة الهجرة غير النظامية بتلك المناطق.

واستعرض المحافظ ما تم انجازه من مشروعات بمراكز وقرى المحافظة في القطاعات الخدمية المختلفة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالقرى الأكثر احتياجاً كما استمع المحافظ إلى عدد من الفتيات المشاركات والمستهدفات في المشروع واستفسارتهم اللاتي حرصن على التقاط الصور التذكارية مع المحافظ ومسئولي التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات والجمعية المنفذة.

وأوضح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بأسيوط أن المشروع يتم تنفيذه بقرى (بني محمديات ، كوم المنصورة ، السوالم البحرية) التابعة لمركز أبنوب بالتعاون مع جمعية العفاف للنهوض بالمرأة والتنمية بقيادة الدكتورة عفاف جادالله رئيس مجلس إدارة الجمعية ولمدة 15 شهر وذلك بهدف إيجاد فرص عمل للفتيات في برامج التوعية والزيارات المنزلية للمساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ورعاية الأمومة والطفولة للإرتقاء بصحة الأم والطفل في المجتمعات المستهدفة ورفع الوعي الصحي والارتقاء بالخصائص السكانية بتلك المناطق لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بما يخص القضايا السكانية والعمل على الحد من الزيادة السكانية التي تلتهم جهود التنمية التي تعمل على تحقيقها الدولة وتقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام المبادرات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة موضحاً أن المشروع يوفر 48 فرصة عمل ما بين (الجهاز الإداري للمشروع ، مشرفات ، مرشدات صحيات) حيث يعتمد المشروع على تكامل الخدمات التي تقدمها الدولة مع الجهود الأهلية وعلى الأساليب التنموية المستحدثة في إنماء الأسر محدودة الدخل وتدعيم أنشطة الاتصال والإعلام والتعليم ومد خدمات الإعلام والاتصال المباسر والتوعية الصحية عن طريق المشرفات والمرشدات إلى المنازل.

وأضافت المدير التنفيذي للجمعية أن المشروع يستهدف المشرفات والمرشدات العاملات بالمشرع في الفئة العمرية ( 18 : 29) عام والسيدات في سن الحمل والإنجاب في الفئة العمرية (15 : 49) عام بالقرى المستهدفة والأطفال دون الخامسة موضحة أن مكونات المشروع هي قاعدة بيانات سكانية واجتماعية من خلال حصر الأسر ورصد السلوك القبلي والبعدي على أن يتم تدريب المرشدات والمشرفات على تنفيذ برنامج الزيارات المنزلية والندوات واللقاءت الشهرية والإشراف والمتابعة والتقييم للمرشدات وكيفية كتابة التقارير الدورية فضلاً عن تنفيذ برنامج للإعلام والتعليم والاتصال للأسر المشتركة في المشروع (الزيارات المنزلية واللقاءات الشهرية التي تقوم بها المرشدات المدربات ، والندوات التثقيفية التي تستمر خلال مدة المشروع).