انبهار الوفد الروسي بالتراث الثقافي والمعالم السياحية في مصر

في ختام المنتدى الشبابي

عبر شباب الوفد الروسي، المشارك فى المنتدى المصري الروسي الرابع الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة بحضور الوزير د. أشرف صبحي، على صفحاتهم الشخصية عن سعادتهم بالمشاركة فى المنتدى وخوض تجربة فريدة ومفيدة للجانبين.

وقالت اليزافيتا بجدانوفا، انها انبهرت بالتراث الثقافى المصرى الغني بشكل لايصدق وبالمناظر المذهلة للطبيعة والوحدة التى لا تنكسر بينالبحر والصحراء.

وذكر يفجيني ايبيفانوف، أن المنتدى كان فرصة رائعة للتعرف على ثقافة الشباب المصرى وقيمهم، كما اننا استمتعنا بزيارةالمواقع السياحية، مثل الأهرامات، الإسكندرية، العاصمة الإدارية، وجامعة الجلالة، وتمنى ايبيفانوف العودة الى مصر مرة أخرى.

وعبرت صوفيا داديفا، عن سعادتها بالتجربة التى جاءت إيجابية للغاية وتعلمت الكثير عن الاقتصاد الأزرق، كما تعلمت الكثير عن الثقافةالمصرية وتاريخها وحضارتها وقالت اسعدنى الحوار مع الشباب المصري، و تبادلنا الكثير من الأفكار والرؤى.

جدير بالذكر أن منتدى الشباب المصري الروسي ينظم بناء على بروتوكول تعاون بين الوزارتين حيث تعقد دورة في روسيا ودورة في مصر ،وجاءت الجولة الرابعة فى القاهرة، التى رحب فيها وزير الشباب والرياضة بالوفد الروسي، قائلًا: "لاتوجد كلمات تعبر عن مدى سعادتىوامتنانى بالتفاعل الكبير والمثمر بين الشباب المصرى والروسي خلال الرحلة التى استمرت 8 أيام بين ورش عمل وجلسات وزيارات ميدانيةوسياحية وتاريخية".

وأكد الوزير أشرف صبحي أن المنتدى أحد دعائم توطيد العلاقات التاريخية بين الشعبين فى ظل إرادة سياسية يوفرها الزعيمين الرئيس عبد الفتاحالسيسي والرئيس فلاديمير بوتين.

كما أكد سفير روسيا بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، أن المنتدى يعد ح طريقة للشباب للتعرف على بعضهم البعض وتعزيز التفاهم والثقةالمتبادلة بينهم، وفى ختام المنتدى قام د.اشرف صبحي، بتكريم أعضاء الوفد الروسي والسفير .

وشهد الحفل الختامى حضور د . محمد الشناوى رئيس جامعة الجلالة الأهلية ، د. عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد،ود. شريف فخرى رئيس الجمعية المصرية الروسية، والسفير عزت سعد، مدير المجلس المصرى للتعاون الخارجى، وشريف جاد رئيسالجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

ومن الوزارة، شارك د. عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية ، و نجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب ،واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير ، ومصطفى مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وعلاءالدين الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية، ورانيا سامي مدير عام العلاقات الدولية والفنية، ورضا سفينة مدير عام الإدارة العامةللبرامج التطوعية والكشفية.