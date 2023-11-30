طبيب يكشف مجموعات غذائية لخفض نسبة الكوليسترول

ذكر طبيب القلب الهندي راجاسيخار، أن دقيق الشوفان مع التوت كمثال على مزيج جيد من الأطعمة لخفض نسبة الكوليسترول.

وأشار طبيب القلب راجاسيخار إلى أن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم يرتبط بتعرض الناس للسكتات الدماغية والنوبات القلبية، وإحدى الطرق لتجنب هذه المشكلة هي اتباع نظام غذائي متوازن، والذي تتناوله كل يوم.

ونقل عن الطبيب قوله في جاجران: "إن التغذية السليمة والنشاط البدني سيساعدان على إعادة تعداد الدم إلى طبيعته، كما أن بعض مجموعات الطعام تكون فعالة بشكل خاص في السيطرة على الكوليسترول".

وقام طبيب القلب راجاسيخار بتسمية مجموعات من الأطعمة لخفض نسبة الكوليسترول وتوفير حماية أفضل ضد تطور أمراض القلب والأوعية الدموية على وجه الخصوص، ينصح الطبيب في كثير من الأحيان باستخدام مجموعات من الفواكه والخضروات والحبوب في النظام الغذائي اليومي، وعلى سبيل المثال، تناول دقيق الشوفان أو الحبوب الكاملة الأخرى مع إضافة الفواكه والخضروات والتوت.

وأوضح الخبير أن المنتجات النباتية تحتوي على ستيرول وستانول، وهي مركبات طبيعية ذات تأثيرات مضادة للالتهابات وعلى وجه التحديد، مصادرها هي الحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه والخضروات وبالحديث عن التركيبات الغذائية، أوصى طبيب القلب بشرب عصير البرتقال مع المعكرونة أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، أو الحبوب أو البقوليات، بالإضافة إلى ذلك، وصف طبيب القلب راجاسيخار الأسماك والخضروات والأعشاب بأنها مزيج مناسب من الأطعمة لخفض نسبة الكوليسترول، وإن استهلاك أحماض أوميجا 3 الدهنية غير المشبعة، والتي تكون الأسماك البحرية غنية بها، يعود بفوائد خاصة على الجسم ونظام القلب والأوعية الدموية.

مزيج آخر من الأطعمة التي أوصى بها طبيبك لخفض نسبة الكوليسترول هو المكسرات والزبادي الطبيعي ووفقًا لطبيب القلب، فإن هذه الوجبة الخفيفة تزود الجسم بالدهون الأحادية غير المشبعة، ونفس أوميجا 3، والفيتوستيرول - وهذه المواد لها تأثير مفيد على عمل الأوعية الدموية وحالة أنسجة الأوعية الدموية.