يوروموني: البنك التجاري الدولي- مصر CIB أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2023

فاز البنك التجاري الدولي - مصر CIB، أكبر بنك قطاع خاص في مصر، بجائزة مرموقة للتميّز من مؤسسة يوروموني العالمية، حيث تم اختياره كأفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2023.

يورومونى: CIB أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر 2023

وقالت مجلة يورومونى Euromoney - المؤسسة العالمية الرائدة، إن البنك التجاري الدولي- مصر CIB أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر لعام 2023 إذ بلغت قاعدة عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو أكثر من 85000 عميل.

هاني الديب: الجائزة جاءت لتتوج مجهود سنوات عديدة من تطوير الخدمات لتُلاقي توقعات العملاء

وفي هذا السياق، قال هاني الديب - رئيس قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بالبنك التجاري الدولي - مصر CIB "أن تلك الجائزة جاءت لتتوج مجهود سنوات عديدة من التطوير، مشيرًا أن اقتناص البنك لجائزة أفضل بنك للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر للعام الثاني علي التوالي يؤكد على التزامه بتقديم خدمات مُتميزة ومبتكره لتواكب تطورات السوق وتُلاقي توقعات عملائه".

