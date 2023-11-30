الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم مفيدة لمرضى ارتفاع ضغط الدم

تحدث خبير التغذية يفغيني أرزاماستسيف عن الأطعمة الأكثر فائدة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأفاد الدكتور أرزاماستسيف أن الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم لها أهمية خاصة في النظام الغذائي لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وتعمل هذه العناصر الدقيقة على تطبيع حالة جدران الأوعية الدموية، وتمنع تشنجات الأوعية الدموية والتورم بسبب احتباس السوائل - كل هذا يضمن الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وبادئ ذي بدء، في حالة ارتفاع ضغط الدم، من المهم تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهذه هي المكسرات والأعشاب والخضروات الخضراء، وإذا لم تكن هناك مشاكل مع الوزن الزائد ومرض السكري، يمكنك إضافة الموز والفواكه المجففة،" شارك يفغيني أرزاماستسيف مع موسكو 24.

وفي حديثه عن الأطعمة الأخرى المهمة في النظام الغذائي لمرضى ارتفاع ضغط الدم، لفت الطبيب الانتباه إلى مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وهذا النوع من الدهون له تأثير مفيد على حالة أنسجة الأوعية الدموية، مما يوفر مرونة الأوعية الدموية والقدرة على التوسع تحت ضغط الدم، ويمكن الحصول على أوميغا 3 عن طريق تناول الأسماك البحرية (بما في ذلك الرنجة أو الماكريل)، وكذلك الزيوت النباتية والمكسرات.

بالإضافة إلى ذلك، التوت مفيد جدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف خبير التغذية: "إن أي نوع من أنواع التوت - التوت الأزرق، والتوت الأزرق، والتوت البري، والتوت الأسود - يحتوي على مضادات الأكسدة التي لها تأثير إيجابي على الأوعية الدموية، وتقويتها".