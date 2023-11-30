الدولار يرتفع من أدنى مستوياته في 3 أشهر

عادت أسعار الدولار الأمريكي، في الارتفاع اليوم الخميس 30-11-2023، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، لكنه لا يزال يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري خلال عام مع زيادة المستثمرين الرهان على أن مجلس الاحتياطي الأميركي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة، وذلك قبل صدور تقرير حاسم عن التضخم في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض اليورو بعدما خالفت بيانات أسعار المستهلكين الفرنسية التوقعات بعد يوم من بيانات أظهرت تباطؤ نمو الأسعار في ألمانيا وإسبانيا أيضا.

تحركات الأسعار

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ستة عملات منافسة، 0.35 بالمئة إلى 103.18 نقطة من 102.46 نقطة سجلها أمس الأربعاء وكانت أدنى مستوى له منذ 11 أغسطس.

ولا يزال المؤشر منخفضا بنحو 3.3 بالمئة في نوفمبر مع زيادة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

ويترقب المستثمرون كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي غدا الجمعة بعدما أعلن كريستوفر والر عضو مجلس البنك المركزي الأمريكي يوم الثلاثاء خفضا محتملا لأسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

لكن قبل ذلك، ستسلط الأضواء بقوة على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي سيصدر اليوم الخميس.

وارتفع الدولار بعد أن استمر التضخم في فرنسا في التراجع في نوفمبر تشرين الثاني، مما أثر على اليورو وأعطى دفعة للعملة الأميركية.

وانخفض اليورو 0.43 بالمئة أمام الدولار إلى 1.0921 دولار. وارتفع أمس الأربعاء لأعلى مستوى منذ أغسطس عند 1.1017 دولار.

وصعد الين اليوم الخميس 0.07 بالمئة إلى 147.085 مقابل الدولار، وانخفض الجنيه الإسترليني 0.25 بالمئة إلى 1.2664 دولار في أحدث التعاملات.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.08 بالمئة إلى 0.6622 دولار وصعد 4.5 بالمئة في نوفمبر محققا أكبر مكسب له في شهر واحد خلال عام.

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر كالآتي:

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالمصرف المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار الآن في بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنك الأهلي المتحد

وسجل سعر الدولار الآن في الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه مقابل الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار الآن في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في بنك كريدي أجريكول

وسجل سعر الدولار الآن في بنك كريدي أجريكول نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.