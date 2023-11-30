شكري: الوصول إلى نتائج إيجابية خلال رئاسة مصر لقمة المناخ "COP27"

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أنه تم الوصول إلى نتائج إيجابية خلال رئاسة مصر لقمة المناخ "COP27".

وقال "شكري" خلال كلمته اليوم على هامش افتتاح “كوب 28” بالإمارات، اليوم الخميس، إنه يجب الوصول إلى نسبة 1.2 من حياد الكربون حسب اتفاق باريس، وإنه يجب العمل على ذلك مع الدول النامية".

وأعلن تسليم جمهورية مصر العربية رئاسة قمة المناخ لدولة الإمارات العربية، وإلى السلطان أحمد الجابر وفريقه.

تسلمت دولة الإمارات رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف "COP28" من مصر بصفتها المستضيف السابق لمؤتمر المناخ "COP27".

وبثت قناة القاهرة الإخبارية لحظة، تسلم الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر.

ويشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسئولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ومن مصر، أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ "COP27"، ياسمين فؤاد، مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وستحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.

أكدت هيئة الأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدم فحصاً واقعياً يمثل تتويجاً لعملية "التقييم العالمي" حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار.

وقالت المنظمة، في تقرير على موقعها الإلكتروني: "في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي العالمي حيث تتجه الأنظار نحو الإمارات التي تحتضن "COP 28" في الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023".

وأضافت: "سيجتمع زعماء العالم في المؤتمر لرسم طريق طَموح إلى الأمام في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، هذا إلى جانب أكثر من 60 ألف شخص يتوقع مشاركتهم في الحدث، بمن فيهم من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقادة الصناعة، والناشطين الشباب، وممثلي مجتمعات السكان الأصليين، والصحفيين وغيرهم".