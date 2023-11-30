تشغيل وحدة الغسيل الكلوى بمستشفيات المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات المنيا ، بسعة 22 سريرًا ، و22 ماكينة غسيل كلوي ، وإضافة 76 سريرا للرعاية بمستشفيات ، ( الشيخ فضل - المنيا العام - مستشفى الصدر - الحميات).

وذلك في إطار حرص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، على تطوير منظومة القطاع الصحي وتوسيع مظلة الرعاية الطبية ، والإرتقاء بالخدمة الصحية المقدمة ، والتيسير على المواطنين.

وأضاف المحافظ ، أن القطاع الصحي بالمحافظة ، يشهد طفرة كبيرة من خلال توفير كافة الأجهزة الطبية ، بجميع المستشفيات لإستيعاب أكبر عدد من الحالات ، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية بجودة وكفاءة عالية ، مؤكداً ، أن مديرية الصحة تواصل جهودها لرفع كفاءة المستشفيات ، وتوفير أفضل سبل الرعاية الصحية للمواطنين وتوفير خدمات طبية متميزة.

من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى حميات المنيا ، بسعة 22 سريرًا ، و22 ماكينة غسيل كلوي ، حيث سيتم من خلال الوحدة استقبال جميع المرضى والمترددين ، على وحدات الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات ، إلى جانب إضافة 76 سريرا للرعاية بمستشفيات ، ( الشيخ فضل - المنيا العام - مستشفى الصدر - حميات المنيا ).

جاء توزيعها بواقع 6 أسرة رعاية حوادث بقسم الرعاية المركزة بمستشفي الشيخ فضل ، و17 سرير رعاية باطنة بمستشفي صدر المنيا ، 8 أسرة رعاية قلب بمستشفي صدر المنيا ، و 14 سرير رعاية صدمات ( سكتات دماغية) ، بمستشفي صدر المنيا ، و12 سرير رعاية عزل كبار بمستشفى حميات المنيا ، و6 أسرة رعاية عزل أطفال بمستشفى حميات المنيا ، و13 سرير رعاية أطفال بمستشفى المنيا العام.