مرموش يقود تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة باوك اليوناني الليلة

يستضيف فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني المحترف في صفوفه النجم المصري عمر مرموش، نظيره باوك سالونيكا اليونانى، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من مرحلة المجموعات فى دوري المؤتمر الأوروبي ويحتضنها ملعب دوتش بانك بارك.

تشكيل آينتراخت المتوقع لمواجهة باوك اليوناني بدوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو – هرفويي سمولتشيتش – أوريليو بوتا- نكونكو.

خط الوسط: إيريك إبيمبا – إلياس السخيري – هوجو لارسون – ماريو جوتزه.

وخط الهجوم: عمر مرموش – فارس شايبي.

موعد مباراة آينتراخت ضد باوك والقناة الناقلة

مباراة آينتراخت ضد باوك سالونيكا تقام فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس،بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة beIN Sports HD Xtra 2.

موقف فريق أينتراخت فرانكفورت وباوك

يخوض فريق باوك اليوناني لقاء اليوم وهو يتربع علي قمة الترتيب برصيد 10 نقاط، جمعها من الانتصار في 3 مباريات والتعادل في لقاء، من أصل 4 لعبت في دور المجموعات.

بينما يحتل فريق فرانكفورت الذي يستقبل باوك على أرضه المركز الثاني برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات وخسارة وحيدة ، من أصل 4 لقاءات.