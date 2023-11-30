وزير الخارجية: COP27 جاء في وقت حاسم وسط تحديات عالمية كبيرة

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مؤتمر الأطراف السابق COP27 جاء في وقت حاسم وسط العديد من التحديات، إذ كان لعالم يتعافى من “كوفيد - 19”، بينما تتواصل الحرب في أوكرانيا.

وقال “ شكري”، خلال كلمته في فعاليات قمة COP28 التي تنظمها الإمارات والتي بثتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، إنه :"نعمل على العناصر والعوامل في قضية المناخ معا من أجل تطبيقها، فهي ليست مجرد شعارات لمؤتمر الأطراف 27 بل التزامات، وهناك تركيز كبير من أجل تطبيقها على أرض الواقع".

وتابع: "استجبنا معا للالتزامات ولجميع الأدوار وبرامج التمويل حول التكيف المناخي، فضلا عن الالتزامات الخاصة بتحسين الأفعال الخاصة بالتغير المناخي".

الإمارات تتسلم رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف "COP28"

تسلمت دولة الإمارات رئاسة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف "COP28" من مصر بصفتها المستضيف السابق لمؤتمر المناخ "COP27".

وبثت قناة القاهرة الإخبارية لحظة، تسلم الإمارات رئاسة مؤتمر المناخ COP28 من مصر.

ويشارك أكثر من 70 ألف مندوب من دول العالم في مؤتمر المناخ في الإمارات "COP28"، وسيحاول الوزراء والمسئولون رفيعو المستوى من 198 دولة صياغة اتفاق حول كيفية الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل عاجل من أجل إبقاء درجات الحرارة العالمية عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ومن مصر، أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة المنسق والمبعوث الوزاري لمؤتمر المناخ "COP27"، ياسمين فؤاد، مشاركتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP28"، حيث تسلم مصر رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، وستحرص على البناء على الزخم المحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 والمخرجات والمبادرات الناتجة عنه.

أكدت هيئة الأمم المتحدة أن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" يعد لحظة حاسمة للعمل المناخي العالمي، حيث يقدم فحصاً واقعياً يمثل تتويجاً لعملية "التقييم العالمي" حول مدى التقدم الذي أحرزه العالم في معالجة أزمة المناخ ومدى التصحيح المطلوب لهذا المسار.

وقالت المنظمة، في تقرير على موقعها الإلكتروني: "في وقت تستمر فيه درجات الحرارة العالمية في تسجيل مستويات قياسية، ترتفع حرارة النشاط الدبلوماسي العالمي حيث تتجه الأنظار نحو الإمارات التي تحتضن "COP 28" في الفترة ما بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023".

وأضافت: "سيجتمع زعماء العالم في المؤتمر لرسم طريق طَموح إلى الأمام في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، هذا إلى جانب أكثر من 60 ألف شخص يتوقع مشاركتهم في الحدث، بمن فيهم من ممثلي الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وقادة الصناعة، والناشطين الشباب، وممثلي مجتمعات السكان الأصليين، والصحفيين وغيرهم".