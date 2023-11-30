إفراج حماس عن محتجزين روس خارج الصفقة جاء تقديرًا لموقف بوتين (شاهد)

قال الدكتور جمال سلامة، عميد كلية العلوم السياسية جامعة السويس، إن الموقف الروسي داعم سياسيا بالنسبة لفلسطين وذلك وفقا للظروف المتاحة لها، فروسيا تريد أن تكون وسيطا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكن يتوقف ذلك على الجانب الإسرائيلي، إذ إنه يعتبر الولايات المتحدة حاضنة أساسية لها، وبالتالي لا يسمح لأي طرف آخر بالتدخل في الصراع.

وقف إطلاق النار

وأضاف “سلامة” في مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن روسيا تقدمت بمشروع قرار أمام مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار، وذلك في بداية الحرب على غزة، مشيرا إلى أن ترايخ الدعم الروسي للقضية الفلسطينية واضح للغاية، لذلك قدرت حماس ذلك من خلال الإفراج عن محتجزين روس خارج الصفقة.

الحرب على غزة

وتابع: “هناك تدافع بالأكتاف بين روسيا والغرب حول الحرب على غزة”، مشيرا إلى أن علاقات روسيا مع الغرب متوترة، فالغرب لم يسمح لروسيا بأن تلعب دورا فاعلا في القضية الفلسطينية.