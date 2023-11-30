شباب ورياضة الشرقية تبحث استراتيجية تعزيز سبل المُشاركة السياسية بالاستحقاقات الرئاسية

عقد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، اجتماعًا موسعًا بمديري العموم بالمديرية والإدارات الفرعية، بحضور الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، وذلك بشأن ما يتعلق بأعمال مراكز الشباب والانشطة والبرامج المقدمة من خلال خطة الأنشطة بالفترة الحالية.

وأكد وكيل الوزارة، أهمية الإلتزام بتنفيذ خطة الأنشطة الخاصة بمراكز الشباب، وتكثيف اللقاءات التوعوية الخاصة بتعزيز المشاركة السياسية خلال الفترة المقبلة للشباب.

ووجه مسؤولي مراكز الشباب بتعليق اللافتات الخاصة بالمشاركة السياسية، واظهارها فى أماكن الرؤية الخاصة للأعضاء، ومشاركة الشباب باللقاءات الحوارية الخاصة بالمشاركة السياسية بمراكز الشباب، والاهتمام بالشكل الحضارى لمراكز الشباب والإعلام الخاصة بكل هيئة تابعة لمديرية الشباب والرياضة.

وشدد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير الخاصة بمواجهة ظواهر التغيرات المناخية وموجات الطقس من رياح وأمطار، لتحقيق سبل الأمن والسلامة للأعضاء والمواطنين المترددين على مراكز الشباب.

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