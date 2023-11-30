التنمية المحلية تعلن إزالة 17 ألف حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن المحافظات تتصدى للبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل قوة وحسم وسيتم الاستمرار في إزالة كافة التعديات التي يتم رصدها خلال الفترة الأخيرة للإنتهاء منها بشكل كامل، موضحًا أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق وتعاون على مدار اليوم مع المحافظات ووزارتي الزراعة والري لمتابعة جهود إزالة التعديات التي رصدتها المحافظات بالتعاون مع منظومة المتغيرات المكانية.

وكشف اللواء هشام آمنة، عن جهود الحملات المكبرة التي قامت بها المحافظات بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة في ٣١ أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس ٣٠ نوفمبر الجاري بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب، مؤكدًا أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري في إزالة 2419 مخالفة مبانٍ على مساحة حوالي 529 ألف متر مربع وإزالة 17 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 953 فدانا.

وقال وزير التنمية المحلية إن الدولة بكامل أجهزتها ستتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي، ولا تملك الدولة رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مؤكدًا علي مواصلة الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون بالمحافظات حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والبناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية، وأشار تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والذي تلقاه وزير التنمية المحلية اليوم إلى أن تحرير 446 محضر تبوير للأراضي الزراعية، وعدد 13620 محضرا للبناء المخالف ضد المخالفين، وتمت الإزالة بالكامل لكافة الحالات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تلقى اللواء هشام آمنة، تقريرًا من مبادرة «صوتك مسموع» كشف عن جهود المبادرة في حل الشكاوى الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الأسبوعين الماضيين حيث تم تفعيل الخط الساخن للمبادرة وخدمة الواتساب والصفحة الرسمية للمبادرة لتلقى شكاوي المواطنين فى هذا الشأن، حيث بلغ إجمالي الشكاوي من التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف خلال الشهر الماضي من الفترة 31 أكتوبر الماضي وحتى ٣٠ نوفمبر الجاري بلغ 639 شكوى منهم 346 شكوى تعديات علي الأراضي الزراعية و293 شكوى خاصة بالبناء المخالف، تم الرد على 523 شكوى بنسبة 82% بعد الانتهاء منها وحلها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالمحافظات وجار حل باقي الشكاوي.

كما شدد وزير التنمية المحلية، على أهمية استمرار جهود مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال تكثيف حملات الإزالة بجميع المحافظات، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، ومتابعة غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتواصل الدائم مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.

الجدير بالذكر... أن الوزارة قد أعلنت عن تخصيص أرقام لتلقي جميع الشكاوى والبلاغات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المُخالف، من خلال أرقام التليفونات الخاصة بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة وهي 0220544041- 0220544052، بالإضافة إلى رقم الخط الساخن (15330) الخاص بمبادرة «صوتك مسموع» وجميع قنوات التواصل الخاصة بالمبادرة، وذلك تيسيرًا على المواطنين ولضمان سرعة وصول شكاواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسؤولين بالمحافظات لحلها بأسرع وقت بما يساهم في المحافظة على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة.