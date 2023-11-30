الخميس 30 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

فئات ممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة المصرية

فئات ممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية الذي يبدأ غدًا الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023 للمصريين بالخارج، حيث يستمر لمدة 3 أيام، كما تجرى داخل جمهورية مصر العربية في أيام 10 و 11 و12 ديسمبر.

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مؤتمر حاشد للمصريين في الإمارات لدعم الانتخابات الرئاسية والتصويت الأيام المقبلة.. صور

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مجلس جامعة القاهرة يدعو للمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية

فئات ممنوعة من التصويت في الانتخابات الرئاسية

المحجور عليه خلال مدة الحجر

 من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير

المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية

من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.

المصاب باضطراب نفسي أو عقلي

من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب الضريبي.

من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

 من صدر ضده حكم نهائي بفصله أو بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف.

من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.

 من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء مسروقات أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة التخلص من الخدمة العسكرية الوطنية.

 من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق.

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