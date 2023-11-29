مؤتمر حاشد للمصريين في الإمارات لدعم الانتخابات الرئاسية والتصويت الأيام المقبلة.. صور

نظم الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا لدعم الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، مساء أمس بدولة الامارات العربية المتحدة إمارة دبي، تحت شعار «انزل وشارك وانتخب».

حضر المؤتمر عدد من المستشارين القانونين والمواطنين ورجال الأعمال وبعض القيادات من كافة الإمارات.



وبدأ المؤتمر بتقديم عرض بالصوت والصورة لإنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات الأخيرة، في مختلف مجالات التنمية بمصر، وما تم من أعمال تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى ربوع مصر، فضلا عن عرض فيلم تسجيلى لاستعراض مشروعات التنمية في مصر ومشروعات البنى التحتية وتحديث الجيش ومحاربة الإرهاب.

وأكد عبد اللطيف، رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج فرع دولة الإمارات وأمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن بالامانة المركزية على وقوف الجميع خلف الوطن، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء، ومواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة، داعياً المصريين في الخارج إلى النزول في الانتخابات والتصويت في صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري في ايام الجمعه والسبت والأحد المقبلين.



وأضاف، أن ممارسة كل مواطن لحقه الدستورى في اختيار رئيس الجمهورية سيكون بمثابة رسالة إلى العالم وكل شعوبه أن الشعب المصري يقف على مسافة واحدة من المسئولية الوطنية.

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