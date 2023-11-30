«منصات» تحتفل بـ«اللبشة الأخيرة» لبرج بوديا تاور فى العاصمة الإدارية

تحتفل شركة منصات للاستثمار العقارى، بصب آخر مرحلة فى اساسات البرج «اللبشة الأخيرة» بمشروع بوديا تاور، بالعاصمة الإدارية، وسط فرحة كبيرة من قيادات الشركة والعاملين والمهندسين، كون هذه الصبة بمثابة تكليل لجهد طويل من العمل على مدار الساعة.

وأبدى المهندس أحمد مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة منصات للاستثمار العقارى، سعادته بهذا الإنجاز، الذى تحقق خلال فترة وجيزة والذى اعتبره بمثابة نتيجة لجهد استمر على مدار أكثر من عام من العمل المتواصل على مدار الساعة، للخروج بهذه النتيجة المشرفة للشركة، والتى تثبت كل يوم أنها قادرة على منافسة الكبار، والوصول للريادة فى السوق العقارى.

وأضاف المهندس أحمد مسعود، أن أعمال الحفر فى المشروع بدأت بحفر منسوب يصل لأكثر من 22 مترا تحت سطح الأرض وبمنهجية ورؤية واضحة تهدف إلى تأمين الجوانب حتى الوصول بأمان تام لمستوى سطح الأرض فى جميع جوانب المشروع.

وأوضح أنه تم صب 12 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة وأكثر من 4000 متر مكعب من الخرسانة العادية، وقد تم توريد وتشغيل اكثر من 4000 طن من حديد التسليح.

وقال إنه على الرغم من الصعاب التى واجهناها والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد ملتزمين بالجدول الزمنى لتنفيذ المشروع والعمل على مدار 24 ساعة بلا توقف، مضيفا قوله «نحن على موعد من صب اللبشة الخرسانية النهائية بارتفاع 2.5 متر وإجمالى خرسانة مسلحة أكثر من 14,000 متر مكعب وعلى مراحل تبدأ من اليوم وبعدها يتم البدء بالأعمال الخاصة بأعمدة البرج».

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تتعدى نسبة الـ35% من حجم الأعمال الخاصة بالهيكل الخرسانى الخاص بالبرج، الذى يقع فى واحد من أفضل المواقع الاستراتيجية بقلب العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة على المحور الشمالى لمحمد بن زايد وبجوار مسجد مصر الكبير مباشرة وبالقرب من منطقة الأعمال المركزية وعلى بعد دقائق من فندق «الماسة».

ويعد «بوديا تاور» أول مبنى تجارى ادارى طبى موفر للطاقة فى العاصمة الإدارية، تم تصميمه وفق أحدث نظم الانشاءات الحديثة، التى تعتمد على تكنولوجيا البناء الذكى صديق البيئة، وهو يعد أحد أطول الأبراج التجارية والإدارية والطبية، حيث يصل ارتفاعه إلى 25 طابقا، بالإضافة للدور الأرضى والبدروم الذى يتكون من 3 مستويات.

من جانبه أكد المهندس تامر فؤاد، الرئيس التنفيذى لشركة منصات للتطوير العقارى، أن رؤية الشركة تتلخص فى كلمة واحدة وهى التميز، ومن أجل تحقيق التميز، تسعى الشركة فى كل خطوة من خطوات أى مشروع تقدم عليه ان يكون مبنيا على دراسات جيدة تفى باحتياجات السوق الحقيقية، حتى لا تكون الشركة فى وادٍ والسوق العقارى فى وادٍ آخر، فالدراسات تجعل الشركة تنفذ مشروعات تلبى الاحتياجات الأساسية للعملاء.

وأوضح أن استراتيجية الشركة تؤمن بأهمية التخصص، وهو ما جعل الشركة تستعين بالخبرات فى كافة مراحل المشروعات الخاصة بنا، حيث أبرمت العديد من الشراكات الإستراتيجية، مع كبار شركات المقاولات العاملة فى مجال التشييد والبناء، بالإضافة لأكبر مكاتب الاستشارات والتصميمات الهندسية.