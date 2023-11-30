موعد حل أزمة ارتفاع أسعار السكر.. مفاجأة واعتذار للمواطنين

موعد حل أزمة ارتفاع أسعار السكر.. لا حديث في مصر سوى ارتفاع أسعار السكر التي باتت خارج توقعات المواطنين، حيث تشهد الأسعار ارتفاعًا ملحوظًا، وظهر ذلك جليًا بوصول سعر الكيلو الواحد 50 جنيهًا، وهو الأمر الذي أثار حفيظة المواطنين، خاصة أن السكر من السلع الاستراتيجية التي لا يمكن أن يستغني عنها أحد.

ارتفاع أسعار السكر

وخلال الأيام الماضية، نظرًا لاستفحال أزمة ارتفاع أسعار السكر، وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين رسائل متعدد للتجار الذين يقومون ببيع السكر في السوق السوداء وتحقيق أرباح على حساب المواطنين وإعطاء مهلة لإعادة ضبط الأسعار، في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى التسعير الجبري للسكر.

أماكن توفر السكر بـ 27 جنيهًا

وهناك العديد من المنافذ والمعارض التي توفر السكر بأسعار 27 جنيهًا للكيلو، ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، منخفضة والتي تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين، ومنها المجمعات الاستهلاكية ومنافذ شركة النيل،و المجمعات الاستهلاكية، المتوفرة في جميع محافظات الجمهورية.

موعد حل أزمة ارتفاع أسعار السكر

وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات متلفزة، أن سعر كيلو السكر العام المقبل لن يزيد على 24 أو 25 جنيهًا، كما تعهد بحل أزمة السكر بحلول 15 ديسمبر المقبل، مقدمًا اعتذاره للمواطنين على الهواء بسبب أزمة السكر.