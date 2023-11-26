خيري رمضان: "السكر فقد عقله.. والوزير مدي مهلة للمتحكرين" .. فيديو

كشف الإعلامي خيري رمضان، عن أزمة كبيرة يعيشها المصريين الآن بسبب ارتفاع أسعار السكر ونقصه في الأسواق، مشددً على اننا ننتج السكر في مصر.

ارتفاع أسعار السكر

وقال "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، :"السكر فقد عقله خرج ولم يعد.. ووصل سعر الكيلو لـ55 جنيه".

وأوضح اليوم الأحد، أن وزير التموين هو المسئول عن مزاج المصريين والطعام، موجهًا سؤال عن أسباب ارتفاع أسعار السكر وعدم وجودة في الأسواق، مشددًا على أنه من المفترض أن يكون هناك مخزون من السكر.

وأشار إلى أن وزير التموين أكد أن سعر السكر 24 جنيه لكن المحتكرين يبيعونه بـ50 جنيه، متابعًا: "الوزير أعطى محتكرين سلع السكر 10 أيام لتخفيض السكر.. لو السعر منزلش هنعمل تسعيرة جبرية".

وأضاف أن ليس لأحد القدرة عن الاستغناء عن السكر، ولابد من التحرك السريع والعاجل ضد المحتكرين ولابد من محاكمة عاجلة، موضحًا أن اللمحتكرين يلعبون في الأمن الغذائي وتوفير هذا الأمن مطلوب.

مهلة للأسواق 10 أيام وحال عدم تحقيق الاستقرار فى الأسعار سيلجأ للتسعير السلعة

بينما تدخل أزمة أسعار السكر أسبوعها الرابع، هدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية بفرض «تسعيرة جبرية»، اليوم لإعادة الانضباط إلى الأسواق.

ومنح الوزير مهلة للأسواق 10 أيام وحال عدم تحقيق الاستقرار فى الأسعار، سيلجأ إلى مجلس الوزراء لتسعير السلعة.

وعلى هامش المؤتمر الصحفى للمعرض الدولى للذهب «نبيو» الذى انطلقت فعالياته أمس الأحد بهيئة المعارض الدولية فى التجمع الخامس، قال المصيلحى، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة لها، لافتاً إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

وأضاف «أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية فقط، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعى والتجارى وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتى تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه بالمنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن، وهى لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر».