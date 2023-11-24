ارتفاع حاد بسعر السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة

واصل سعر السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية والمحلية ولدى تاجر الجملة، ارتفاعًا حادً بالقيمة الشرائية له، لدى تجار الجملة في السوق المحلي، إذ صعد طن السكر المكرر "قطاع خاص" خلال التعاملات بنحو 2500 جنيه، كما زاد السكر "الحكومي" بنحو 2000 جنيه، بسبب وجود تلاعب في سعر السكر بالسوق المصري بسبب ممارسات بعض التجار، وامتناع ومماطلة بعض التجار في الدخول بمبادرة الحكومة لخفض أسعار السكر، وقيامهم بالدخول في المضاربة على السكر.

وخيم الهدوء والاستقرار على أسعار الجلوكوز والنشا الغذائي، خلال تعاملات اليوم.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة، ويشهد السكر خلال الشهر القليلة الماضية طوفان من الارتفاعات والقفزات حتى وصل لاعلى مستوياته السعرية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار السكر اليوم الجمعة في الاسواق ولدى التاجر

السكر

السكر "قطاع خاص"

سجل سعر طن السكر الأبيض، ارتفاعًا بنحو 2500 جنيه، ليسجل سعر الطن عند 49,500 جنيه، بدلًا من 47,000 جنيه.

السكر الأبيض "الحكومي"

وقفز سعر طن السكر الأبيض، ليصل سعر الطن عند 27,000 جنيه، بدلاً من 25,000 جنيه، أي بمقدار زيادة 2000 جنيه.

الجلوكوز

ولم يتغير سعر الجلوكوز، اليوم، ليصل لـ21,000 جنيه للطن.

النشا الغذائي

وثبت سعر النشا الغذائي، ليصل إلى 23,500 جنيه للطن.

سعر السكر للمستهلك

وبلغ سعر كيلو السكر للمستهلك، 49 جنيهًا، اليوم الجمعة

انتعشت العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك خلال جلسة اليوم، حيث زاد عقد مارس 2024 عند 27.30 سنت للرطل، بمقدار ارتفاع 0.08 سنت، وقت كتابة الخبر.

وصعد عقد مايو 2024 بنسبة 0.35%، ليسجل 26.03 سنت للرطل أي بمقدار زيادة 0.09 سنت.

أسعار السكر الأبيض في بورصة لندن

تراجعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة الصباحية لتداولات اليوم، في بورصة لندن للسلع، حيث سجل عقد تداول شهر مارس 2024، عند 743.60 دولار للطن، بمقدار هبوط 2.50 دولار، أي بنسبة 0.34%، وقت كتابة هذا الخبر.

ونزل عقد تداول مايو 2024، ليسجل 724.60 دولار للطن، بهبوط قدره 2.20 دولار.