«البطل» تضىء معرض «نبيو III الدولى للذهب» بمشروعها «Rock Gold»

شاركت شركة البطل للتطوير العقارى للعام الثانى على التوالى فى «معرض نبيو III الدولى للذهب والمجوهرات» الذى انطلقت فعالياته يوم الأحد الماضى، حيث تمكن مشروع الشركة Rock Gold كأول مول للذهب والجمال والاناقة فى مصر من لفت الانظار، وحصد اشادات واسعة من قبل الزوار نظرًا لتميز الموقع وتنوع المساحات والفكر المبتكر الذى تم تنفيذ المشروع به.

ويعد مول «Rock Gold» أول تجربة جديدة بالسوق المصرية لتلبية احتياجات المرأة بالكامل فيقدم تجربة تسوق مميزة ويجمع أرقى العلامات الشهيرة للذهب بالإضافة إلى مراكز وعيادات تجميل، وبيت أزياء وكافيهات ومطاعم متنوعة ومنطقة للأطفال، كذلك جيم وبنوك ومحال لبيع الحلويات والإكسسوارات والزهور والعطور والنظارات.

ويذكر أن مول «Rock Gold» يقع بالجولدن سكوير بالقاهرة الجديدة امتداد محمد بن زايد على بعد دقائق من الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، ويمتد على مساحة 11 الف متر مربع وتبلغ مساحة المبانى 40 الف متر، بالإضافة إلى 3000 متر خدمات ويضم أكثر من 60 محلا لبيع الذهب والمجوهرات، كما يضم ساحات جلوس ولاند سكيب، وساحات انتظار سيارات تستوعب أكثر من 250 سيارة.

وتطرح شركة البطل للتطوير العقارى خلال معرض «نيبوIII» محلات لبيع الذهب بمول «Rock Gold» بمساحات تبدأ من 18 مترا مربعا على أن يتم بدء التسليم خلال 2024.

وافتتح النسخة الثالثة من معرض «نيبو الدولى» الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ويقام بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس فى الفترة من 26 وحتى 28 نوفمبر 2023.

وزار الوزراء جناح الشركات العارضة ومن بينها شركة البطل للتطوير العقارى، وقد أكد الدكتور على المصيلحى أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثى وتاريخى تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

ويقام المعرض على مساحة 7500 متر مربع، وشهدت النسخة الماضية من المعرض مشاركة 75 شركة محلية من كبار منتجى المجوهرات المصرية، إضافة إلى 35 شركة دولية من إيطاليا والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا.