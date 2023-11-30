دل تتعاون مع Hugging Face لتسهيل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي

أعلنت شركة دل تكنولوجيز، عن تعاونها مع شركة Hugging Face لتسهَل على الشركات تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مفتوحة المصدر وضبطها والتحكم بها عبر منصةHugging Face باستخدام تقنيات خدمات البنية التحتية الرائدة لشركة دل تكنولوجيز.

ستقوم الشركتان بتخصيص بوابة ل دل على منصة Hugging Face لتقديم خدمات البرمجيات المحلية المثبتة على جهاز العميل باستخدام نموذج ضخم للغة Large Language Model LLM اعتمادًا على تكنولوجيا البنية التحتية التي تقدمها دل تكنولوجيز. ستتضمن بوابة دل على موقع شركة Hugging Face حاويات ونصوص برمجية مخصصة لمساعدة المستخدمين على استخدام النماذج مفتوحة المصدر المتوفرة على Hugging Face عبر خوادم دل وأنظمة تخزين البيانات بسهولة وأمان ويسر. كما سيقوم الموقع بإصدار حاويات محدثة للبنية الأساسية لشركة دل، مما يعزز بدوره الأداء ويدعم حالات ونماذج استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة.

قال جيف بودرو، رئيس قسم الذكاء الاصطناعي بشركة دل تكنولوجيز، "توفر إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي من دل تكنولوجيز ومجموعة Hugging Face للمستخدمين حرية الاختيار بين نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي مفتوحة المصدر وعدم القلق أبدًا فيما يتعلق بأمان وموثوقية البرمجيات المحلية المثبتة على جهاز العميل". "كما يعزز هذا التعاون من قدرة الشركات على تحديث تقنياتها بشكل أسرع باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تدعمها بنية شركة دل التحتية".

قال جيف بودير، رئيس قسم المنتجات بشركة Hugging Face "يسعدنا التعاون مع شركة دل تكنولوجيز للتسهيل على الشركات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي مفتوحة المصدر وذلك من خلال بنية شركة دل التحتية". "كما سيعمل هذا التعاون على تمكين الشركات من إعداد أنظمة ذكاء اصطناعي خاصة بها للاستفادة من الابتكارات المذهلة لتقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والاستفادة من مزايا الأمان والأداء الذي توفره أنظمة دل تكنولوجيز."