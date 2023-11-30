معاش تكافل وكرامة 2023.. رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد

معاش تكافل وكرامة 2023.. يمكن للمواطنين الذين استوفوا الشروط التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي للحصول على معاش تكافل وكرامة، الاستعلام عن طلباتهم بكل سهولة ويسر، وذلك من الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

وزارة التضامن الاجتماعي

وقد أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، إمكانية الاستعلام بالرقم القومي عن المعاش من خلال موقع الوزارة، كما يحق للمتقدمين الاعتراض على نتيجة الاستعلام عن تكافل وكرامة في حالة رفض الطلب، من موقع الوزارة الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا

إدخال الرقم القومي الذي يتكون من 14 رقمًا

النقر على استعلام.

أخيرًا تظهر أمامك النتيجة ويتم معرفة الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

عدم امتلاك تحويلات نقدية من الخارج.

عدم ملكية أراضي زراعية، نصف فدان أو أكثر، وعدم ملكية عقار بخلاف السكن.

عدم تقاضي المتقدم لبرنامج تكافل وكرامة معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.

عدم امتلاك سيارة.

عدم امتلاك محل تجاري.

عدم امتلاك رؤوس مواشي للتجارة، ثلاثة أو أكثر.

أن يكون المتقدم من المسنين وعمره يبلغ 65 عامًا

أن يوجد بالمتقدم عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل ويثبت ذلك بالفحص الطبي.

عدم حصول المتقدم على أية مساعدات من أية جهة مثل: جمعيات خيرية أو غيرها.

ألا يكون المتقدم يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

أن تكون الأسرة المتقدمة للاستفادة من الدعم لديها أبناء حديثي الولادة حتى سن 18 عامًا.