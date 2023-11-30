ترانس جلوب الكندية تخطط لحفر ٤ آبار بترولية جديدة في مصر

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جورج ماكسويل رئيس شركة ترانس جلوب الكندية وكريج روبرتسون مدير الشركة في مصر لمتابعة و استعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول وإنتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية.

وتابع الوزير خلال اللقاء مع الشركة الكندية خططها لحفر ٤ آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل في إطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات إنتاجها البالغة حاليا نحو ٥ر١١ ألف برميل مكافئ يوميًا.

وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في أعمالها في قطاع البترول المصري في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

وأكد الملا خلال اللقاء أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الأنشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر، مشيرًا إلى أهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل علي زيادة معدلات الإنتاج، وأضاف أن استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة علي تحقيق نتائج ايجابية الفترة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشؤون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.