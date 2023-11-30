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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

تجمع كبير في حب مصر بالكنيسة الإنجيلية للمصريين بالخارج لدعم الانتخابات الرئاسية

تجمع الاتحاد العام
تجمع الاتحاد العام للمصريين في الخارج

أقام الاتحاد العام للمصريين في الخارج، بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية، تجمع كبير في حب ودعم مصر بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا الجمعة، لأبناء مصر بالخارج.

حضر اللقاء المهندس اسماعيل علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ومحمد ابو العيش عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للمصريين في الخارج، وبحضور بابا الكنيسة وبعض رجال الدين الاسلامي، وايضا حضور كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للصحافة والإعلام.

كما حضر الحفل منوب من اللجنة العليا للانتخابات  ومندوبي أحزاب مستقبل وطن، وحماه وطن.

 

وأكد المهندس اسماعيل محمد علي، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ان الانتخابات بالخارج سوف تشهد مفاجآت عديدة  لحرص الجميع علي ارسال رسالة  للعالم باحترام الشعب لقيادته وكذلك اختيار الأفضل للمرحلة القادمة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والمنطقة العربية.

وقال محمد ابو العيش، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ان كل المصريين بكل طوائفهم حريصين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتجمع في الكنيسة الإنجيلية هو رسالة محبة من المصريين كافة لدعم مصر بالانتخابات الرئاسية، مؤكدا على ضرورة المشاركة والادلاء بصوتهم في الانتخابات وان يكون هناك وعي كامل للشعب في اختياره لرئيسهم والمساهمة في اي قرار سياسي لبلده.

الاتحاد العام للمصريين في الخارج يستعد لتدشين غرفة عمليات الانتخابات الرئاسية

ويجري على قدم وساق الإنتهاء من الاعدادات الخاصة لتجهيز غرفة عمليات الاتحاد العام للمصريين في الخارج من مقر المركز الرئيس بالقاهرة   لمتابعة تصويت المصريين في الخارج ، يشارك في غرفة العمليات والمتابعة فريق عمل من السادة اعضاء مجلس الإدارة و مجلسي النواب والشيوخ ورموز من رجال الصحافة والإعلام .

حيث يحرص الاتحاد العام على متابعة العملية الانتخابية من خلال أعضاءه وفروعه المنتشرة في أنحاء العالم وقد عقد الاتحاد العام للمصريين عدة اجتماعات عبر منصة زوم مع الحملة الرسمية للمرشح السيد عبد الفتاح السيسي للترتيب حول حشد المصريين في الخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ، كما عقد اجتماعات أخرى مع فروعه في كافة انحاء العالم للوصول إلى تحقيق أكبر مشاركة ممكنة .

هذا وقد استعدت مجموعات من المصريين في كل انحاء العالم للعملية الانتخابية بكافة أوجه الدعاية والدعم والإمكانات اللازمه وسيكون اول يوم لموعد الانتخابات عطله رسمية لكافة العاملين في الخارج في المنطقة العربيه وثاني يوم يعتبر اجازة عند البعض الاخر ،واليوم الثالث ايضا اجازة في المنطقة الأوربية وامريكا وينتظر الكثير من المواطنين في مصر بشائر النتائج الوارده من دوائر الخارج .

 

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