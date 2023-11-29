إبراهيم عيسى يستنكر اهتمام مصر بغزة أكثر من رعاية مدينة طنطا.. فيديو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي وقضية لا تزال هي الأهم للشعوب العربية، قائلا: "فلسطين في قلب كل عربي مش قضية كل عربي فقط، ومصر تتعامل مع غزة باهتمام أكبر من التعامل مع طنطا".

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن اختلاف وجهة نظره مع الرأي الناصري والقومي المطالب بالحرب على إسرائيل لا يعنى السكوت أمام إسرائيل، معقبا: محدش بيقول نسكت لإسرائيل ولكن لازم نعرف إن الفعل الخاطئ أسوأ من اللا فعل".

وتابع: "الأداء الناصري حول القضية الفلسطينية انتهى إلى الهزيمة والأداء العروبي إيه وكل أنظمة القوميين العرب والناصريين اللي أيدوها سواء في سوريا أو ليبيا أو العراق رفعت الشعارات ومعملتش حاجة لفلسطين"، مطالبا من يتحدث بضرورة محاربة إسرائيل بالنظر إلى موازين القوى والواقع العربي الراهن اقتصاديا واجتماعيا.

ونوه إلى أن إيران لم تقدم شيء للقضية الفلسطينية طوال العقود الماضية وهي مولت ودعمت جبهة حزب الله في لبنان، موضحًا أن انجازات المشروع الايراني لمواجهة اسرائيل لم ينجح سوى على الأراضي اللبنانية

وأشار إلى أن حركة حماس منذ عام 2008 لم تقدم شيء للقضية الفلسطينية، وسخر قائلا: "حماس انتصرت على إسرائيل نصرإلهي حوالي 10 مرات ودخلت عمليات عسكرية ضد إسرائيل لكن لم تفك الحصار عن غزة خلال 15 سنة ولم تحرر شبرا ولم تعيد لاجئ ودمرت غزة".