وزير الخارجية الأردني الأسبق: غزة لا يمكن أن يحكمها إلا الفلسطينيين (فيديو)

قال ناصر جودة وزير الخارجية الأردني الأسبق، إنه رغم أهمية الهدن الإنسانية في غزة، لكن يبقى السؤال: ماذا بعد الهدنة ؟، معقبا: "إذا كانت الحرب ستعود فتلك مصيبة، وإن كان الوصول لمرحلة وقف شامل لإطلاق النار دون أفق سياسي واضح ينهي الاحتلال والحصار والحل الشامل".

الموقف المصري والأردني في تنسيق شامل وكامل

وأضاف “جودة”، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم خلال برنامج “ كلمة أخيرة “ الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على فضائية ”ON” مساء الثلاثاء أن الموقف المصري والأردني في تنسيق شامل وكامل، والجميع يشعر بالراحة ومتفقان على ضرورة وجود أفق سياسي في إطار حل شامل يعالج المشاكل من جذورها.

وتابع: "لا يجب بعد الحرب عقد مؤتمرات لإعادة إعمار قطاع غزة في معزل عن الأفق والحل السياسي، مثل المؤتمرات السابقة في حروب إسرائيل الخمسة ضد القطاع بل يجب أن يكون أفق شامل"، موضحاً أن الأردن ومصر دولتا مواجهة، وبمجرد التلويح بمحاولات تهجير قُوبل الموقف بحزم من الأردن ومصر.

وأشار، إلى أن غزة لا يمكن أن يحكمها إلا الفلسطينيين، ولكن مع ضرورة أن يترافق ذلك مع وجود إطار سياسي شامل، وأن الهدن وحدها لا تكفي، قائلاً : “ نرى دول كثيرة ومنها الولايات المتحدة والتي كانت مؤيدة للعدوان الإسرائيلي والتي عادت تتحدث عن حل الدولتين والأمن والسلام لكافة دول المنطقة”.

وحول مستقبل حماس وحديث إسرائيل على القضاء عليها قال : " حتى لو تمكنت إسرائيل من القضاء على قيادات حماس وبقي الحصار والاحتلال وحرمان شعب من حقه في تقرير مصيره، سيكون هناك مقاومة مستمرة ، الموضوع هو إنهاء هذا الاحتلال وهو أطول احتلال في تاريخنا المعاصر".

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنه بالأمس فقط دخلت 120 شاحنة حسب البيانات المصرية إلى الشمال ومعهم شاحنتي وقود، لافتا إلى أن إجمالى عدد الشاحنات التي وصلت إلى الشمال حوالى 270 شاحنة في خلال الثلاثة أيام الماضية.

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دي إم سي المذاع على فضائية dmc، مساء اليوم أنه بالأمس كان هناك بعض العقبات من الجانب الإسرائيلي في مرور الشاحنات المصرية إلى معبر العوجة أو إلى كرم مسالم ثم نقلها الى شاحنات أخري فلسطينية يقودها الفلسطينيون إلي شمال غزة.

وأوضح ضياء رشوان أنه بعد احتجاج الجانب الفلسطيني لعدم وصول القدر الكافي من المساعدات إلى الشمال، قام الجانب المصري بتغيير طريقة التوصيل فأصبحت الشاحنات تنطلق من مصر بالسائقين المصريين مباشرة إلى شمال غزة.