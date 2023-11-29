53 مليار دولار خسائر إسرائيل بسبب حرب غزة

كشفت اليوم تقديرات محدثة من قسم الأبحاث بالبنك المركزى الإسرائيلى، عن أن التأثير الإجمالى لحرب غزة على إسرائيل يصل إلى 198 مليار شيكل بما يعادل 53 مليار دولار، مع أن الإنفاق الدفاعى يشكل أكثر من نصف الإجمالى.

وأظهر تقرير لشبكة بلومبرج، أن شركة «ليدر كابيتال ماركتس» قدرت التكلفة المالية للحرب فى السابق بنحو 180 مليار شيكل فى 2023-2024، حيث قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها تكلف الاقتصاد ما يقرب من 270 مليون دولار يوميًا.

كما خفض فريق البحث الداخلى فى بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادى ويتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2% هذا العام والعام المقبل- مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.3% فى عام 2023، و2.8% فى عام 2024.

وتمتلك وزارة المالية نفس توقعات الناتج المحلى الإجمالى لهذا العام، ولكنها تتوقع مكاسب أضعف قليلاً فى المستقبل، بحسب بلومبرج.

وأبقت اللجنة النقدية ببنك إسرائيل خلال الساعات الماضية على سعر الفائدة الرئيسى عند 4.75%، وذلك تماشياً مع جميع التوقعات وتداول الشيكل بقوة مقابل الدولار بعد هذا الإعلان.

وحذر محافظ البنك أمير يارون من أن «التداعيات المالية» للحرب ستستمر على المدى المتوسط، وحث الحكومة على توخى الحذر أثناء إعداد ميزانية جديدة.

وقال: «إلى جانب الحاجة إلى توفير استجابة فى الميزانية للاحتياجات التى خلقتها الحرب، فى أوقات الطوارئ أيضاً هناك أهمية كبيرة للحفاظ على إطار مالى مسئول». «من المهم أن تخفض الحكومة النفقات الجديدة ذات الطبيعة الطويلة الأمد».

ويدور جدل فى إسرائيل حول التغييرات فى ميزانيتها الحالية، حيث انتقد مسئولو البنك المركزى مؤخرًا إحجام الحكومة الحاكمة عن إلغاء النفقات على البرامج الدينية ومستوطنات الضفة المحتلة فى وقت تتعرض فيه لضغوط لجمع التمويل من أجل تمويل المجهود الحربى.