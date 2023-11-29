احذر.. حذف حسابك غير النشط في Google في الأول من ديسمبر

هل لديك حساب في Google لم تتحقق منه منذ فترة ولكنك لا تزال ترغب في الاحتفاظ به؟ من الأفضل أن تقوم بتسجيل الدخول قريباً قبل أن يتم حذفه. اعتبارًا من 1 ديسمبر 2023 (الجمعة)، ستبدأ جوجل في حذف الحسابات التي ظلت غير نشطة لمدة عامين على الأقل. وتقول الشركة إنها تفعل ذلك لأسباب تتعلق بالخصوصية ولا شك في أنها توفر مساحة كبيرة على خوادمها.

لاحظت جوجل في مايو 2023: "إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه". "وهذا لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة غالبًا ما تعتمد على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي قد تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم." وأضافت أن الحسابات المهجورة "أقل عرضة بعشر مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين".

ستحذر Google المستخدمين قبل الحذف عبر رسائل البريد الإلكتروني المرسلة إلى الحساب غير النشط وبريد إلكتروني آخر، بشرط إعداد واحد. وقالت جوجل إن السياسة تنطبق فقط على الحسابات الشخصية وليس الحسابات التجارية أو التعليمية. سيتم إعفاء بعض الحسابات من الحذف، بما في ذلك الحسابات التي تم تحميل مقاطع فيديو على YouTube، أو الحسابات ذات الاشتراك المدفوع النشط أو التي تحمل بطاقات هدايا. وقالت في مايو/أيار إن الحذف سيبدأ بالحسابات التي لم يتم استخدامها من قبل.

لإيقاف الحذف، ستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى الحساب غير النشط والوصول إلى بعض الخدمات (قراءة أو إرسال بريد إلكتروني، واستخدام Google Drive، ومشاهدة مقطع فيديو على YouTube، وما إلى ذلك). إذا كان لديك أي شيء محفوظ في صور Google، فستحتاج إلى الوصول إلى هذا المحتوى على وجه التحديد، حيث أن Google لديها سياسة منفصلة لهذه الخدمة. وجاء في الرسالة: "إذا كنت غير نشط في صور Google لمدة عامين أو أكثر، فقد يتم حذف كل المحتوى الخاص بك".

جوجل ليست وحدها التي تتبع هذه السياسة، فمنذ عام 2019، قامت مايكروسوفت بحذف حسابات Outlook (أو Hotmail ذات الصلة) التي كانت غير نشطة لمدة عامين. على أية حال، من الجيد دائمًا الاحتفاظ بنسخة احتياطية من حسابات Google الخاصة بك باستخدام ميزة Takeout الخاصة بالشركة والحصول على بريد إلكتروني احتياطي لأي حسابات مهمة.