تضامن جاليات وطلاب دول الساحل في مصر مع حكوماتهم.. رسالة مهمة للعالم

تحتفل الجاليات والروابط الطلابية، لدولتي مالي وبوركينا فاسو والنيجر المتواجدين في جمهورية مصر العربية، بمرور 100 يوم علي توقيع ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”، على مدار يومي 1 و2 ديسمبر 2023 بملعب البعوث الإسلامية.



سفراء دول الساحل



ويشارك في الاحتفالية سفراء دول الساحل وغيرهما، ولفيف من القيادات والمتخصصين في الشؤون الإفريقية من المصريين والجنسيات الأخرى.



من جانبه قال أبو بكر الحاج مهمان فضلي، رئيس جالية النيجر بجمهورية مصر العربية، إن قرر مع نظرائه من بوركينا فاسو ومالي، عقد احتفالية رياضية وثقافية على مدار يومي 1 و2 ديسمبر 2023، بمناسبة مرور 100 يوم على توقيع ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”.



وأضاف الحاج، في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أن الهدف من الاحتفالية إرسال تضامننا لحكوماتنا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، على كل الخطوات التي تتخذها اتجاه مصالح الوطن والحفاظ على أراضيها ومصالحنا الشخصية.



وأوضح رئيس جالية النيجر بجمهورية مصر العربية، أننا ك جاليات نسعى لجمع أكبر عدد ممكن من أبناء دولنا المتواجدون في مصر، لتقوية الوحدة والإخوة التي بيننا ونرسل للعالم أن هذا التحالف حقيقي ومؤيد من قبل الشعب، موضحا بأننا نسعى مع حكوماتنا لتحقيق استقلالنا الكامل والحقيقي بدلا من استقلال مضلل عاشت دولنا فيه لعقود.



وأشار أبو بكر الحاج مهمان فضلي، رئيس جالية النيجر بجمهورية مصر العربية، إلي أن الفعاليات سوف تتضمن يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر لعام 2023، يوم رياضي بملعب البعوث الإسلامية بمشاركة شباب دول الساحل.



وتابع الحاج مهمان فضلي، أن اليوم الثاني الموافق 2 ديسمبر، ختام مباراة النهائية مع توزيع الجوائز، وعرض فقرات ثقافية متنوعة لدول الثلاثة "مالي والنيجر وبوركينا فاسو".



في 16 سبتمبر2023، وقع الرؤساء الانتقاليون في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، ميثاق تأسيس“ تحالف دول الساحل”، ليشكل هيكلا للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لمصلحة شعوبنا.

وقع الرئيس الانتقالي في مالي أسيمي غويتا، مع نظيريه البوركيني إبراهيم تراوري والنيجري عبد الرحمن تشياني، ميثاق تأسيس “تحالف دول الساحل”.

توقيع ميثاق دول الساحل

توقيع ميثاق دول الساحل