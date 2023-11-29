«باراك»: المقاومة تحتفظ بقوتها فى الشمال ولن تنهار جنوباً

حذر اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود باراك، من نفاد الدعم الدولى للحرب على غزة، مشيرا إلى تفاقم التوترات المتراكمة خلف الأبواب المغلقة، بما فى ذلك مع الولايات المتحدة.

وقال فى مقال له نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية إنه «يقع على عاتق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسئولية مزامنة هذه الساعات والحصول على الوقت اللازم، إلا أنه فشل فى هذه المهمة، ونحن إذن أمام مفترق طرق حاسم».

وأضاف «باراك» أن نتنياهو يتجاهل حقيقة أن علاقة الثقة مع البيت الأبيض أمر بالغ الأهمية بالنسبة لإسرائيل لتحقيق أهدافها كما أن فشل «نتنياهو» فى قيادة الحرب يكمن فى إنكاره للفهم القائل إنه بهذه الحالة لا يمكن تحقيق النصر دون موقف واضح بشأن اليوم التالى للحرب وخطة لتنفيذ تلك الرؤية.

وأضاف بقوله إنه من المؤكد أن كل من يعرف نتنياهو ويراقبه اليوم لديه شكوك جدية حول أهليته لقيادة مثل هذه الحملة المعقدة. وينبغى لمؤيديه أيضاً أن يتوقفوا لحظة للتفكير: هل هو حقاً على مستوى هذه المهمة؟. وأكد «باراك» أن حركة حماس بعيدة عن الانهيار جنوب قطاع غزة، مشيراً فى الوقت ذاته إلى احتفاظ الحركة بقدراتها فى الشمال.

وأوضح أنه بعد حوالى شهرين من الحرب تقترب إسرائيل من مفترق طرق حاسم، لقد حققت القوات الإسرائيلية مكاسب كبيرة شمال قطاع غزة، لكن حماس بعيدة كل البعد عن الانهيار فى جنوب غزة، وتحتفظ بقدراتها فى الشمال أيضاً.

وأضاف بقوله: «إذا كنا راغبين بالبقاء فى بيئتنا القاسية، فإن إكمال مهمة تفكيك قدرات حماس العسكرية والحكومية أمر بالغ الأهمية، حتى فى مواجهة الضغوط الخارجية، فإن الأمر سيتطلب أشهراً وربما أكثر لتحقيق ذلك».

ويشهد قطاع غزة منذ صباح الجمعة، هدنة مؤقتة استمرت 4 أيام، وتم مدها يومين إضافيين، تتضمن وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال والمحتجزين فى غزة بين المقاومة وإسرائيل بموجب وساطة مصرية قطرية أمريكية.