الزمالك وفيوتشر.. مرور 30 دقيقة سلبية بين الفريقين

ما زال التعادل السلبي يحسم نتيجة لقاء الزمالك ونظيره سموحة، وذلك بعد مرور 30 دقيقة من عمر اللقاء، والذي يجمعهما على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري.

وشهدت أول 30 دقيقة من الشوط الأول، محاولات من كلا الفريقين ولكن دون ترجمة حقيقة لأهداف، لتستمر النتيجة 0-0 أول نصف ساعة.

وهدد فريق فيوتشر دفاعات الزمالك عن طريق مهاجمه أحمد عاطف، بعدما انفرد المهاجم بالحارس محمد عواد وسجل هدف ولكن ألغي بداعي التسلل.

علي الجانب الأخر شكل أحمد السيد زيزو خطورة على مرمى فيوتشر بعدما سدد كرة صاروخية تجاه جنش تصدى لها بنجاح، كما سدد الجزيري كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالدفاع ليستمر التعادل السلبي.

تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: عمر كمال - علي الفيل - محمد عبد السلام - محمد ربيعة.

خط الوسط: غنام محمد - باباتوندي بيلو - أيمن الصفاقسي - ناصر ماهر - عبد الكبير الوادي.

خط الهجوم: أحمد عاطف.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة فيوتشر

حراسة المرمي: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي - محمد طارق

خط الوسط: عمر جابر - نبيل دونجا - محمد روقا - إبراهيما نداي - أوباما - زيزو

خط الهجوم: سيف الجزيري